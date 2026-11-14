Шанс на реванш: где и когда смотреть матч Северная Ирландия - Украина в Лиге наций

Сборная Украины начинает заключительный блок матчей Лиги наций игрой против Северной Ирландии. Подопечные Андреа Мальдеры попытаются взять реванш за поражение 0:3 и продолжить борьбу за лидерство в группе.

Где и когда смотреть поединок – рассказывает Sport RBC.UA.

Когда и где состоится встреча

Матч 5-го тура группового этапа состоится на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте. Стартовый свисток раздастся в 21:45 (по киевскому времени).

Напомним, что матч рассудит известный французский арбитр Француа Летексье . На боковых линиях ему будут помогать земляки – Сирел Мюнье и Мехди Рамуни. Четвертым рефери встречи будет Жереми Стинат.

По системе VAR будет работать немец Роберт Шрёдер, а его помощником будет Эрик Ваттелье из Франции.

Ситуация в таблице и результаты команд

После четырех туров лидером группы F является Пивнина Ирландия с 8 очками. Сборная Украины с 4 очками занимает третье место.

Второе место занимает Венгрия, имея 7 очков, а аутсайдером группы является сборная Грузии с 2 очками.

Команда Андреа Мальдеры уже потерпела два поражения - в матчах с Северной Ирландией (0:3) и Венгрией (1:2). В активе у "сине-желтых" – минимальная победа над венграми (1:0) и нулевая ничья с Грузией.

Северная Ирландия же имеет в активе две победы и две ничьи. Команда Майкла О'Нила победила не только Украину, но и Грузию. Также ирландцы расписали нулевые ничьи с венграми и грузинами.

Кадровая ситуация в состоянии сборных

Сборная Украины подходит к этой игре с рядом кадровых потерь. В частности, из-за травм не помогут вингеры Виктор Цыганков и Александр Зубков . Еще в сентябре травму получил Михаил Мудрик.

Уже на сборе в Ужгороде лагерь сборной покинул форвард киевского "Динамо" Матвей Пономаренко . Вместо него из резервного списка был вызван нападающий итальянской "Болоньи" Артем Довбик .

Также матч точно пропустят Николай Шапаренко и Валерий Бондарь - игроки отсутствовали на тренировке, и Андреа Мальдера объяснил, почему не стоит их ждать и в самом матче.

Впрочем, есть потери и в Северной Ирландии. В лазарете Северной Ирландии находятся Дэн Баллард и Конор Брэдли. Недавно стало известно, что к этому дуэту присоединился к тому же нападающий лондонского "Арсенала" Кейдак О'Нил.

История встреч

Несмотря на разгромное поражение в последнем матче, сборная Украины пока остается лидером по противостояниям с Северной Ирландией - 3 победы, 2 ничьих и 2 поражения.

Но именно поражение в последнем матче является самым большим в очных противостояниях этих команд.

Официальная инфографика от транслятора

Где смотреть матч Северная Ирландия – Украина

Матч пятого тура Лиги наций между сборными Северной Ирландии и Украиной эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO. Игра в Белфасте на стадионе "Виндзор Парк" начнется в 21:45 по киевскому времени.

Поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и у всех "MEGOPACK". Кроме того, он будет доступен бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Ведущим предматчевой студии станет Виталий Кравченко, а также эксперты Александр Головко и Роман Бебех. Комментаторами матча на стадионе в Белфасте станут Вадим Скичко и Александр Кучеренко.