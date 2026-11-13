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Бокс 13 ноября 2026 · 22:40

Хижняк возглавит вечер бокса Усика во Львове: дата большого шоу и детали программы

Олимпийский чемпион выйдет в ринг защищать пояс WBA
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Хижняк возглавит вечер бокса Усика во Львове: дата большого шоу и детали программы
Александр Хижняк (фото: Usyk-17 Promotions)

Промоутерская компания Александра Усика Usyk-17 Promotions официально анонсировала проведение очередного масштабного вечера профессионального бокса в Украине. Главной звездой турнира Rising Stars III: Constellation станет олимпийский чемпион Александр Хижняк.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный Instagram организации.

Главные поединки турнира

Третье боксерское шоу обновленного промоушена Усика состоится 19 декабря во львовском комплексе Emily Resort. Главным событием вечера станет выступление обладателя титула WBA Gold International в полутяжелом весе Александра Хижняка (3-0, 2 КО). Имя соперника украинского чемпиона организаторы объявят со временем.

В соглавном поединке на ринг вернется бывший обладатель поясов IBF Intercontinental, WBA Continental и WBO International Даниэль Лапин (13-1, 5 КО). Для него этот выход станет первым после майской осечки, когда украинец потерпел первое поражение в профи, досрочно уступив французу Бенджамину Мендесу Тани.

"У нас невероятное количество мощных красавчиков, которым мы дадим возможность выйти на международную арену", – отметил в промовидео сам Александр Усик.

Другие детали шоу

В рамках вечера во Львове запланировано девять профессиональных поединков, в которых девяти представителям Usyk 17 Promotions будут противостоять зарубежные боксеры.

Начало боксерского вечера 19 декабря запланировано на 15:00. Прямую трансляцию турнира обеспечат медиасервис Киевстар ТВ и международная стриминговая платформа DAZN.

Ранее стало известно, что WBC заблокировала путь Бенавидеса к мегабою с Усиком.

Теги: Бокс Александр Усик
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