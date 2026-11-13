Хижняк возглавит вечер бокса Усика во Львове: дата большого шоу и детали программы

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный Instagram организации .

Главные поединки турнира

Третье боксерское шоу обновленного промоушена Усика состоится 19 декабря во львовском комплексе Emily Resort. Главным событием вечера станет выступление обладателя титула WBA Gold International в полутяжелом весе Александра Хижняка (3-0, 2 КО). Имя соперника украинского чемпиона организаторы объявят со временем.

В соглавном поединке на ринг вернется бывший обладатель поясов IBF Intercontinental, WBA Continental и WBO International Даниэль Лапин (13-1, 5 КО). Для него этот выход станет первым после майской осечки, когда украинец потерпел первое поражение в профи, досрочно уступив французу Бенджамину Мендесу Тани.

"У нас невероятное количество мощных красавчиков, которым мы дадим возможность выйти на международную арену", – отметил в промовидео сам Александр Усик.

Другие детали шоу

В рамках вечера во Львове запланировано девять профессиональных поединков, в которых девяти представителям Usyk 17 Promotions будут противостоять зарубежные боксеры.

Начало боксерского вечера 19 декабря запланировано на 15:00. Прямую трансляцию турнира обеспечат медиасервис Киевстар ТВ и международная стриминговая платформа DAZN.