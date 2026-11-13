Усик и "последний танец": WBC заблокировала путь к мегабою с Бенавидесом

Планы организации громкого поединка между Александром Усиком и непобедимым американцем Давидом Бенавидесом оказались под угрозой. Всемирный боксерский совет (WBC) принял жесткое решение, которое заставит американского нокаутера сперва разобраться с другими претендентами в первом тяжелом весе.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Boxing News .

Жесткое условие для Бенавидеса

На 64-й ежегодной конвенции WBC, которая проходит в мексиканском Акапулько, Совет управляющих утвердил обязательного претендента на чемпионский пояс в первом тяжелом весе. Если 5 декабря действующий обладатель титулов WBA и WBO Давид Бенавидес (32-0, 26 КО) победит поляка Михала Чеслака (28-2, 22 КО) и завоюет пояс WBC, его следующим соперником должен стать непобежденный австралиец Джей Опетая (31-0, 24 КО).

Ради этого шанса представители Опетаи согласились отказаться от "регулярного" титула WBA, после чего австралийца подняли на вторую строчку рейтинга WBC и официально закрепили за ним статус обязательного претендента. В случае отказа от поединка с ним Бенавидес рискует потерять пояс организации.

Что предшествовало этому решению

Сценарий противостояния формировался еще с сентября, когда Опетая остановил Ноэля Микаэляна в девятом раунде. Тогда Бенавидес, наблюдавший за боем у ринга, поднялся к победителю и публично согласился провести объединительный поединок в мае 2027 года.

Впрочем, до потенциальной встречи в мае каждому из боксеров предстоит пройти непростые испытания:

5 декабря Бенавидес проведет объединительный бой против Чеслака в американском Глендейле (штат Аризона).

11 декабря Опетая дебютирует в супертяжелом весе поединком против экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера в андеркарде шоу Фьюри – Джошуа в Кардиффе.

Кроме того, открытым остается вопрос о статусе пояса IBF, который сейчас вакантен. Опетая судится с организацией, требуя вернуть ему титул. Если суд примет сторону австралийца, майский бой против Бенавидеса может получить статус поединка за звание абсолютного чемпиона мира.

Как это повлияет на мегабой с Усиком

Ранее стало известно, что Александр Усик рассматривает возвращение в первый тяжелый вес ради громкого противостояния с Бенавидесом. Сам американец также рассчитывал выйти в ринг против украинца, однако теперь его график четко расписан федерацией.

Из-за обязательств перед WBC американский боксер сможет вернуться к переговорам о мегабое с Усиком не раньше осени следующего года – ориентировочно в сентябре, и только при условии успешного прохождения препятствий в лице Чеслака и Опетаи.