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Бокс 13 ноября 2026 · 17:21

WBC вынесла окончательный вердикт по поводу россиян на конгрессе в Мексике

А президент организации получил государственную награду Украины
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
WBC вынесла окончательный вердикт по поводу россиян на конгрессе в Мексике
WBC оставила санкции в силе (фото: WBC)

Всемирный боксерский совет (WBC) официально определился с дальнейшей судьбой представителей РФ и Беларуси.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сообщение в соцсети Facebook вице-президента Национальной лиги профессионального бокса Украины Алины Шатерниковой.

Решение на всемирном конгрессе

Решение было принято во время ежегодного всемирного конгресса организации в мексиканском Акапулько.

"Всемирный боксерский совет World Boxing Council (WBC) сохраняет санкции против страны-агрессора и другой страны-пособницы. Решение было принято и объявлено на ежегодном всемирном конгрессе, который сейчас проходит в г. Акапулько (Мексика)", – сообщила Алина Шатерникова в соцсетях.

Она также выразила благодарность украинской команде, которая работала над сохранением ограничений. Отдельно функционерка отметила вклад легендарных украинских боксеров Владимира и Виталия Кличко.

Какие санкции WBC действуют с начала вторжения

После полномасштабного вторжения РФ в Украину WBC приняла решение исключить российских и белорусских боксеров из своих рейтингов. Кроме того, организация прекратила санкционировать профессиональные поединки на территории обеих стран.

Таким образом, несмотря на дискуссии вокруг возвращения представителей стран-агрессоров в международный спорт, WBC пока сохраняет прежнюю позицию.

WBC вынесла окончательный вердикт по поводу россиян на конгрессе в Мексике

Президент WBC Маурисио Сулейман (фото: instagram.com/wbcmoro)

Президент организации получил награду Украины

Конгресс в Мексике также отметился особым событием для руководства организации. 12 ноября президенту WBC Маурисио Сулейману вручили украинский орден "За заслуги" III степени.

Соответствующую награду в сентябре присвоил ему президент Украины Владимир Зеленский. Церемония вручения состоялась непосредственно во время 64-го конгресса Всемирного боксерского совета в Акапулько.

Ранее действующий чемпион мира анонсировал бой против легендарного Мейвезера.

Теги: Бокс
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