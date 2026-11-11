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Бокс 11 ноября 2026 · 22:13

"Его отвезут в больницу": чемпион мира объявил о бое против легендарного Мейвезера

Райан Гарсия анонсировал сенсационное возвращение 49-летнего ветерана
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Его отвезут в больницу": чемпион мира объявил о бое против легендарного Мейвезера
Флойд Мейвезер (фото: instagram.com/floydmayweather)

Чемпион мира WBC в полусреднем весе, американский боксер Райан Гарсия (26-2, 21 КО) заявил, что 6 февраля 2027 года проведет поединок против легендарного соотечественника Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО). Встреча состоится в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BoxingScene.

Скандальное заявление Гарсии

Райан Гарсия сообщил, что бой будет иметь статус официального профессионального поединка, а не выставочного шоу. 28-летний чемпион выразил абсолютную уверенность в том, что сможет нанести 49-летнему Мейвезеру первое поражение в карьере.

"У нас есть объявление. Мы будем драться с Флойдом Мейвезером 6 февраля. Это не выставочный бой, а настоящий поединок. Я заберу его ноль в графе поражений. Это произойдет в Вегасе. Я собираюсь хорошенько его побить. Хочу, чтобы он пролежал в больнице два дня. Я не шучу", – заявил Гарсия.

Впрочем, организация этого поединка сопряжена с немалыми препятствиями. Мейвезер пока не подтвердил договоренность, а перед получением лицензии ему придется убедить атлетическую комиссию штата Невада. Кроме того, у Флойда есть юридические проблемы из-за судебного иска компании CSI Sports относительно прав на его возможные бои с Майком Тайсоном и Мэнни Пакьяо.

&quot;Его отвезут в больницу&quot;: чемпион мира объявил о бое против легендарного Мейвезера

Райан Гарсия (фото: instagram.com/kingryan)

Титульный шанс для 49-летнего Мейвезера

Сам Флойд Мейвезер не проводил официальных профессиональных поединков с августа 2017 года, когда победил Конора Макгрегора. На 19 декабря у него также запланирован выставочный бой в Бангкоке против Матти Флойда, который американец называл этапом подготовки к противостоянию с Гарсией.

Несмотря на 10-летний перерыв Мейвезера в полусреднем весе, президент WBC Маурисио Сулейман подтвердил, что организация готова санкционировать этот бой как титульный, если Флойд уложится в лимит весовой категории и пройдет все медицинские тесты.

В свою очередь, Райан Гарсия в последний раз выходил на ринг 12 сентября 2026 года, когда нокаутировал британца Конора Бенна уже во втором раунде.

Ранее тренер Канело восхитился командой Усика после совместной подготовки мексиканца.

Теги: Бокс Флойд Майвезер
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