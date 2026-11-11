Тренер Канело восхитился командой Усика после совместной подготовки мексиканца

Тренер Сауля Альвареса Эдди Рейносо поделился впечатлениями от сотрудничества с командой Александра Усика. Мексиканский боксер готовился к своему последнему поединку в тренировочном лагере украинца в испанской Гандии, а его наставник высоко оценил условия и людей, с которыми им пришлось работать.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий Эдди Рейносо для ESPN KnockOut .

Тренер Канело остался доволен командой Усика

Эдди Рейносо положительно оценил пребывание в Гандии, отметив гостеприимство местных жителей и атмосферу в команде украинского чемпиона.

"Мне очень понравилась Гандия - прекрасный, уютный небольшой город, люди очень дружелюбные и гостеприимные. Плюс с командой Усика мы чувствовали себя как дома. Там работают прекрасные люди, начиная от чемпиона и заканчивая его менеджером. Поэтому это отличный вариант", - сказал тренер.

Канело победил Мбилли, Усик поздравил мексиканца

Напомним, в своем последнем поединке Сауль Альварес одолел Кристиана Мбилли единогласным решением судей. На кону противостояния стоял пояс WBC, а судьи зафиксировали победу мексиканца со счетом 115:112, 116:111 и 117:110.

Александр Усик присутствовал на этом поединке. Украинец вместе с Канело прибыл в Саудовскую Аравию, а после завершения боя поздравил мексиканца с победой.

Альварес хочет реванша с Кроуфордом

После триумфа над Мбилли Канело назвал боксера, с которым хотел бы снова разделить ринг. Мексиканец стремится провести реванш с Теренсом Кроуфордом, которому уступил осенью 2025 года в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.