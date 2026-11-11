Тренер Канело захопився командою Усика після спільної підготовки мексиканця

Тренер Сауля Альвареса Едді Рейносо поділився враженнями від співпраці з командою Олександра Усика. Мексиканський боксер готувався до свого останнього поєдинку в тренувальному таборі українця в іспанській Гандії, а його наставник високо оцінив умови та людей, з якими їм довелося працювати.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на коментар Едді Рейносо для ESPN KnockOut .

Тренер Канело залишився задоволений командою Усика

Едді Рейносо позитивно оцінив перебування в Гандії, відзначивши гостинність місцевих жителів та атмосферу в команді українського чемпіона.

"Мені дуже сподобалася Гандія - чудове, затишне невелике місто, люди надзвичайно приязні та гостинні. Плюс із командою Усика ми почувалися як удома. Там працюють прекрасні люди, починаючи від чемпіона та закінчуючи його менеджером. Тож це чудовий варіант", - сказав тренер.

Канело переміг Мбіллі, Усик привітав мексиканця

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Сауль Альварес здолав Крістіана Мбіллі одноголосним рішенням суддів. На кону протистояння стояв пояс WBC, а судді зафіксували перемогу мексиканця з рахунком 115:112, 116:111 та 117:110.

Олександр Усик був присутній на цьому поєдинку. Українець разом із Канело прибув до Саудівської Аравії, а після завершення бою привітав мексиканця з перемогою.

Альварес хоче реваншу з Кроуфордом

Після тріумфу над Мбіллі Канело назвав боксера, з яким хотів би знову розділити ринг. Мексиканець прагне провести реванш із Теренсом Кроуфордом, якому поступився восени 2025-го року в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.