rbc.ua
UA | RU
Середа, 11 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Бокс Тренер Канело захопився командою Усика після спільної підготовки мексиканця
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Бокс 11 листопада 2026 · 11:29

Тренер Канело захопився командою Усика після спільної підготовки мексиканця

Едді Рейносо залишився задоволений співпрацею з оточенням українського чемпіона
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Тренер Канело захопився командою Усика після спільної підготовки мексиканця
Едді Рейносо (Фото: caneloteam, Instagram)

Тренер Сауля Альвареса Едді Рейносо поділився враженнями від співпраці з командою Олександра Усика. Мексиканський боксер готувався до свого останнього поєдинку в тренувальному таборі українця в іспанській Гандії, а його наставник високо оцінив умови та людей, з якими їм довелося працювати.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на коментар Едді Рейносо для ESPN KnockOut.

Тренер Канело залишився задоволений командою Усика

Едді Рейносо позитивно оцінив перебування в Гандії, відзначивши гостинність місцевих жителів та атмосферу в команді українського чемпіона.

"Мені дуже сподобалася Гандія - чудове, затишне невелике місто, люди надзвичайно приязні та гостинні. Плюс із командою Усика ми почувалися як удома. Там працюють прекрасні люди, починаючи від чемпіона та закінчуючи його менеджером. Тож це чудовий варіант", - сказав тренер.

Канело переміг Мбіллі, Усик привітав мексиканця

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Сауль Альварес здолав Крістіана Мбіллі одноголосним рішенням суддів. На кону протистояння стояв пояс WBC, а судді зафіксували перемогу мексиканця з рахунком 115:112, 116:111 та 117:110.

Олександр Усик був присутній на цьому поєдинку. Українець разом із Канело прибув до Саудівської Аравії, а після завершення бою привітав мексиканця з перемогою.

Альварес хоче реваншу з Кроуфордом

Після тріумфу над Мбіллі Канело назвав боксера, з яким хотів би знову розділити ринг. Мексиканець прагне провести реванш із Теренсом Кроуфордом, якому поступився восени 2025-го року в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Раніше ми розповідали, що Канело Альварес засвітив лого "Полісся" під час тренування.

Теги: Бокс Олександр Усик
Головні матчі
WTA Finals 11 листопада 22:00
Еліна Світоліна - : - Кароліна Мухова
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
"Любіть футбол у собі, а не себе у футболі": Сергій Федоров – про "Динамо", збірну України та Лобановського "Любіть футбол у собі, а не себе у футболі": Сергій Федоров – про "Динамо", збірну України та Лобановського Збірна України перемогла Словаччину та одноосібно очолила групу відбору на ЧС-2028 Збірна України перемогла Словаччину та одноосібно очолила групу відбору на ЧС-2028 Костюк програла Пегулі на Підсумковому турнірі та втратила шанс на півфінал Костюк програла Пегулі на Підсумковому турнірі та втратила шанс на півфінал
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Останній танець Усика: чому бій із Бенавідесом одночасно лякає та захоплює Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач