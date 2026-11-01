"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита

Центральним поєдинком 9-го туру чемпіонату Англії буде протистояння між Ліверпулем і Арсеналом. Експерти і букмекери віддають невеличку перевагу Арсеналу, хоча, як на мене, це класичне протистояння, де шанси обох команд можна оцінити в класичні "50 на 50", на мою суб'єктивну точку зору.

І, якщо подивитися історично, то "Арсеналу" дуже незручно грати на Енфілді, тому що зараз у "Арсенала" 13 матчів безвиграшна серія. І взагалі остання перемога на Енфілді в АПЛ у них була датована ще 2013 роком. Ну і плюс, якщо навіть пригадати попередній сезон, саме "Ліверпуль" став єдиною командою, яка в двох матчах чемпіонату не пропустила від "Арсенала". Вони зуміли зіграти внічию 0-0 і один з матчів виграли з рахунком 1-0.

До речі, знову ж таки, якщо говорити про статистику, десь не трохи не притаманний результат, тому що ця статистика іде врозріз із загальною. Тому що з 2016 по 2025 рік за десятиліття команди 19 очних матчів АПЛ провели і забивали у кожному поєдинку не менше двох голів. А середній показник забитих голів на матч склав 4,1.

І мені здається, ця тенденція пов'язана із грою команди Мікеля Артети, які зараз величезну ставку зробили на якісний захисний баланс. Як на мене, "Арсенал" – найкраща команда в плані організації захисних дій. Якщо подивитися статистику попередніх сезонів, то градація і динаміка говорить явно про те, що вдалося "Арсеналу" знайти, ну, ледь не ідеальну формулу роботи перед власними воротами захисту власних воріт.

"Ліверпуль", до речі, в цьому плані також дуже додав, тому що розпочинали сезон невдало, чимало пропускали підопічні Андоні Раоли, але якщо беремо до уваги останні поєдинки, то в восьми команда з шести матчів чотири рази зіграла на нуль. І можна пригадати, що в суху нещодавно переграли одного з головних позитивних ньюсмейкерів початку сезону – "Брайтон" на власному полі з рахунком 2-0. Вдалося і виграти, і засушити свого суперника.

Ну і загалом єдина поразка "Ліверпуля" у цьому сезоні – це матч проти "Ман Сіті", але сталася ця поразка внаслідок вилучення Гравенберга. До цього вилучення була абсолютно гра, в якій домінували якраз мерсесайдці. І з великою ймовірністю можна говорити, що якби не це вилучення, то "Ліверпуль" точно що не програв би матч, принаймні з великою ймовірністю можна про це говорити, а цілком можливо, навіть би виграв цей поєдинок.

Серед персоналій, кого б я відзначив, у "Ліверпуля" насамперед Александра Ісака, який в шести останніх матчах відзначився шістьма забитими м'ячами. В останніх поєдинках 9 м'ячів "Ліверпуль" забив, 6 з них у Ісака. Це дві третини загальнокомандного доробку. Тому Ісак зараз у вогняній формі, йому дали перепочинок під час мідвіку, він лише наприкінці матчу проти "Челсі" вийшов на футбольне поле, тому Ісак, я думаю, на 100% буде готовий до цього поєдинку.

У "Арсенала", мені здається, що тут вся команда тамує в собі небезпеку. Дуже показовий останній поєдинок був, коли голи забивали якраз центрбеки, Конса і Габріель. Тому я думаю, що буде не надто результативний матч, дуже близький поєдинок. Матч, в принципі, на три результати, але процентівка перед початком матчу, як на мене, повторюся, 50 на 50.

Цікаво, до речі, відзначити, що якщо "Арсенал" зуміє виграти, то це буде 300-та виїзна перемога "Арсенала" в АПЛ. І вони слідом за "Манчестер Юнайтед" стануть лише другою командою, яка дісталася цієї знакової позначки. Але зробити це, виграти у "Ліверпуля" на "Енфілді", мені здається, буде "Арсеналу" вкрай важко.