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Інше 01 листопада 2026 · 10:35

Формула-1: Хемілтон виграв максимально напружену кваліфікацію в Мексиці

Легендарний британець здобув перший поул за "Феррарі"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Формула-1: Хемілтон виграв максимально напружену кваліфікацію в Мексиці
Льюїс Хемілтон на трасі в Мексиці (фото: ferrari.com)

Кваліфікаційна сесія Гран-прі Мексики у Формулі-1 подарувала вболівальникам справжню драматичну розв'язку. Льюїс Хемілтон здобув першу позицію на стартовій решітці, випередивши суперників на лічені тисячні частки секунди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Дебютний поул за "Феррарі"

Пілот "Феррарі" Льюїс Хемілтон став найшвидшим за підсумками кваліфікації на автодромі імені братів Родрігес. Британець показав результат 1:16.514, який приніс йому 105-й поул у кар'єрі, перший з літа 2023 року та дебютний у складі італійської стайні.

Формула-1: Хемілтон виграв максимально напружену кваліфікацію в Мексиці

Доля першого місця вирішувалася в двобої з Джорджем Расселлом. Представник "Мерседес" поступився Хемілтону лише 0,009 секунди. Третім до фінішу дістався ще один пілот "червоних" Шарль Леклер із відставанням 0,119 секунди.

Макс Ферстаппен показав четвертий час, однак через штраф поступиться позицією Андреа Кімі Антонеллі. Молодому пілоту "Мерседеса" в неділю достатньо фінішувати 9-м, аби гарантувати собі чемпіонський титул.

Виліт Піастрі та санкції проти Лоусона

Кваліфікація також запам'яталася невдачею Оскара Піастрі з "Макларен", який не зміг пробитися до Q3 і опинився на 13-й сходинці.

Вже після фінішу сесії судді змінили стартовий протокол. Результат Ліама Лоусона ("Рейсінг Буллз") було анульовано через неефективне скидання потужності MGU-K наприкінці швидкого кола, тому в гонці він стартуватиме з останнього місця.

Гран-прі Мексики-2026, результати кваліфікації:

  1. Льюїс Хемілтон ("Феррарі") – 1:16.514
  2. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,009
  3. Шарль Леклер ("Феррарі") +0,119
  4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,178
  5. Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") +0,193
  6. Ландо Норріс ("Макларен") +0,310
  7. Ісак Аджар ("Ред Булл") +0,386
  8. Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") +0,515
  9. Арвід Ліндблад ("Рейсінг Буллз") +0,603
  10. П'єр Гаслі ("Альпін") +0,639

Основна гонка Гран-прі Мексики відбудеться у неділю, 1 листопада, о 22:00 за київським часом.

Раніше ми писали, що "Макларен" продає боліди Сенни, Хемілтона та Бреда Пітта.

Теги: Формула-1 Льюис Хэмилтон
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