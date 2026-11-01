rbc.ua
UA | RU
Неділя, 01 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол "Мілан" та "Інтер" влаштували гольову перестрілку: чим завершилася битва грандів
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 01 листопада 2026 · 00:15

"Мілан" та "Інтер" влаштували гольову перестрілку: чим завершилася битва грандів

Принципове дербі подарувало чотири голи ще до перерви
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
"Мілан" та "Інтер" влаштували гольову перестрілку: чим завершилася битва грандів
Перший м'яч у ворота Нерадзуррі (фото: instagram.com/acmilan)

"Мілан" здолав "Інтер" у центральному матчі 10-го туру чемпіонату Італії. Міланське дербі на стадіоні "Сан-Сіро" завершилося з рахунком 3:1. Усі чотири голи команди забили ще до перерви, а в другому таймі "россонері" зуміли втримати переможний результат.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Чотири голи до перерви

Господарі приголомшили суперника вже на четвертій хвилині. Дієгу Морейра прорвався правим флангом і виконав точну передачу на Крістіана Пулішича, який ударом головою відкрив рахунок.

На 10-й хвилині "Мілан" подвоїв перевагу. Після розіграшу кутового Морейра віддав передачу на Адрієна Рабьо, а француз точним ударом відправив м'яч у дальній кут воріт.

"Інтер" поступово перехопив ініціативу та на 22-й хвилині скоротив відставання. Після подачі кутового Мануель Аканджі продовжив політ м'яча головою, а Алессандро Бастоні завершив комбінацію.

Гості продовжували тиснути, проте на 43-й хвилині пропустили втретє. Морейра чудово виконав штрафний удар, перекинувши м'яч через стінку та не залишивши шансів голкіперу.

"Мілан" втримав перемогу

Після перерви "Інтер" намагався повернутися у гру та більше часу проводив на половині поля суперника.

"Нерадзуррі" створювали небезпечні моменти, однак оборона "Мілана" на чолі з Майком Меньяном витримувала тиск.

Господарі натомість зосередилися на збереженні переваги та шукали можливості для швидких контратак.

У заключні хвилини гості продовжували атакувати, але змінити рахунок так і не змогли. Перемога дозволила "Мілану" скоротити відставання від принципового суперника в турнірній таблиці Серії А.

"Мілан" – "Інтер" – 3:1 (3:1) Голи: Пулішич, 4, Рабьо, 10, Морейра, 43 – Бастоні, 22.

Раніше "Баварія" та "Борусія" Дортмунд влаштували футбольну драму у Мюнхені.

Головні матчі
Серія А 31 жовтня 21:45
Мілан - : - Інтер
Ла Ліга 31 жовтня 22:00
Барселона - : - Алавес
WBC 31 жовтня 23:00
Канело Альварес - : - Крістіан Мбіллі
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Досвід проти амбіцій: де дивитися чемпіонський бій Канело проти Мбіллі Досвід проти амбіцій: де дивитися чемпіонський бій Канело проти Мбіллі Український дзюдоїст Савицький здобув бронзу Grand Slam в Абу-Дабі Український дзюдоїст Савицький здобув бронзу Grand Slam в Абу-Дабі "Челсі" – "Манчестер Юнайтед": три незараховані голи та вилучення у битві грандів "Челсі" – "Манчестер Юнайтед": три незараховані голи та вилучення у битві грандів
Точки зору
Олександр Чепілко
Канело має перемагати Мбіллі. Але легко йому точно не буде Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"