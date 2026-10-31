Досвід проти амбіцій: де дивитися чемпіонський бій Канело проти Мбіллі

У суботу, 31 жовтня, Сауль Альварес зіштовхнеться у рингу із Крістіаном Мбіллі. На кону в цьому поєдинку стоїть чемпіонський пояс WBC у другій середній вазі, яким наразі володіє Мбіллі.

Де та коли можна буде подивитись на спробу Альвареса повернутися на чемпіонський шлях, розповідає Sport RBC.UA .

Де та коли відбудеться поєдинок

Поєдинок Канело - Мбіллі відбудеться 31 жовтня 2026 року на арені "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Головний бій вечора стартує не раніше 1 листопада о 00:30 (за київським часом).

Повністю файткард цього вечора виглядає наступним чином6

Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO) - Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO)

Хайме Мунгіа (46-2, 35 КО) - Нікіта Зонь (12-0-1, 10 КО)

Рафаель Еспіноса (28-0, 24 КО) - Лоренсо Парра (24-1-1, 18 КО)

Ліндольфо Дельгадо (24-0, 16 КО) - Артур Біярсланов (21-0, 17 КО)

Давід Пікассо (33-1-1, 18 КО) - Карл Джеймс Мартін (28-0, 21 КО)

Реіто Цуцумі (5-0, 4 КО) - Раймундо Рохас Гарсія (16-2, 11 КО)

Бек Нурмаганбет (16-0, 14 КО) - Маркос Васкес Родрігес (21-3-1, 10 КО)

Карлос Еміліо Рохо (21-0, 8 КО) - Флавіус Біеа (24-3, 12 КО)

Браян Леон Сальгадо (12-0, 9 КО) - Ектор Октавіо Агірре (7-0, 3 КО)

Султан Алмохаммед (5-0, 4 КО) - Ерік Урвіна (5-2-3, 1 КО)

Як до бою підходять боксери

Канело підходить до бою після більш ніж річної паузи. Востаннє боксер вихидв на ринг 13 вересня 2025-го року - тоді він поступився Теренсу Кроуфорду та втратив звання абсолютного чемпіона світу.

Зараз Саулю Альваресу вже 36 років. Проте мексиканець хоче повернути собі чемпіонське звання.

Крістіан Мбіллі приміряв чемпіонський пояс у червні 2025-го - тоді француз переміг поляка Мацея Сулецького та став тимчасовим чемпіоном світу. Згодом його підвищили у статусі до повноцінного володаря цього поясу.

При цьому в останньому бою, який Мбіллі провів 13 вересня 2025-го року, чемпіон розписав нічию з Лестером Мартінесом, що стало певною несподіванкою.

До підготовки Канело долучився Усик

Варто зазначити, що Альварес готувався до цього протистояння у таборі Олександра Усика. Канело працював зі своєю командою, але визнав - робота в таборі українця дізнався багато чого нового.

"У силовій та фізичній підготовці я дізнаюся багато нового. Я ціную це, адже вони вкладають у мене всі сили й роблять усе відповідно до вимог мого головного тренера Едді Рейносо щодо боксу. Це дуже добре", - розповідав мексиканець.

Також Альварес встиг провести спільне тренування з Олександром. Також Усик прибув в Ер-Ріяд разом із мексиканцем на цей поєдинок.

Де подивитися поєдинок Канело - Мбіллі

Офіційним транслятором вечора боксу в Україні стане стримінгова платформа DAZN. Перегляд головного поєдинку буде доступний за окрему плату за системою Pay-Per-View (PPV).

Вартість доступу до трансляції для українських користувачів становить 899 гривень. Для перегляду необхідно мати стандартну підписку DAZN та придбати доступ до конкретної події. Втім, на окремих преміальних тарифах, зокрема DAZN Ultimate, трансляція може бути включена у вартість підписки.