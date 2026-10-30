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Бокс 30 жовтня 2026 · 23:09

Усик повертається у крузервейт заради бою з Бенавідесом: Лапін анонсував гучний камбек

Інсайди з Ер-Ріяда розкрили несподівані наміри українського боксера
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Усик повертається у крузервейт заради бою з Бенавідесом: Лапін анонсував гучний камбек
Олександр Усик (фото: Getty Images)

Олександр Усик близький до зміни вагової категорії заради гучного протистояння з американцем Давідом Бенавідесом. У команді українця вже окреслили можливий сценарій завершального етапу його кар'єри.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інсайдера Ring Magazine Майка Коппінджера.

Повернення до першої важкої ваги

За інформацією видання, журналіст Майк Коппінджер поспілкувався в Ер-Ріяді з директором команди Усика Сергієм Лапіним. Під час розмови представник українського боксера розповів про плани повернення до першої важкої ваги.

За даними talkSPORT, Усик може спочатку поборотися за вакантний титул IBF у крузервейті, а згодом націлитися на об'єднавчий поєдинок із Давідом Бенавідесом. Такий сценарій дозволив би українцю знову претендувати на звання абсолютного чемпіона світу.

Водночас наразі йдеться про плани команди, а не про офіційно узгоджений бій.

Усик повертається у крузервейт заради бою з Бенавідесом: Лапін анонсував гучний камбек

Що цей крок дасть Усику

Перехід до крузервейту став би для українця поверненням до дивізіону, в якому він уже досяг історичного успіху. У 2018 році Усик став абсолютним чемпіоном світу, перемігши росіянина Мурата Гассієва у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії.

Після цього українець перейшов до надважкої ваги, де також зібрав усі головні чемпіонські пояси. Тепер, за інформацією джерел, він може спробувати повторити досягнення вже після повернення до нижчої категорії.

Бенавідес, своєю чергою, є одним із провідних боксерів крузервейту та володарем чемпіонських титулів WBA та WBO. Потенційний бій Усика з американцем може відбутися у 2027 році.

Раніше ми розповіли, як Усик побачив яскравий перформанс Роналду в Саудівській Аравії.

Теги: Бокс Олександр Усик
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