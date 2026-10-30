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Бокс 30 жовтня 2026 · 21:44

Під наглядом Усика: Канело та Мбіллі пройшли зважування перед чемпіонським боєм

Французький чемпіон мінімально переважив мексиканську зірку напередодні поєдинку в Ер-Ріяді
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Під наглядом Усика: Канело та Мбіллі пройшли зважування перед чемпіонським боєм
Сауль "Канело" Альварес та Крістіан Мбіллі (фото: DAZN Boxing)

Чемпіон світу за версією WBC у другій середній вазі Крістіан Мбіллі та колишній абсолютний чемпіон світу Сауль "Канело" Альварес пройшли офіційне зважування перед очним поєдинком. Боксери вкладалися в ліміт дивізіону, а різниця між їхніми показниками виявилася мінімальною.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на DAZN Boxing.

Як пройшла офіційна процедура

Під час офіційної процедури зважування обидва боксери успішно вклалися у ліміт другої середньої ваги (до 76,2 кг). Чинний володар поясу WBC Крістіан Мбіллі виявився дещо важчим за свого легендарного опонента:

  • Крістіан Мбіллі – 76,11 кг
  • Сауль "Канело" Альварес – 76,02 кг

Серед почесних гостей дуелі поглядів та зважування були присутні Олександр Усик і директор його команди Сергій Лапін.

Сам титульний поєдинок відбудеться 31 жовтня в Ер-Ріяді.

Шлях суперників до бою

Для 36-річного Альвареса цей бій стане можливістю повернути собі чемпіонські позиції після того, як у вересні 2025 року в Лас-Вегасі він програв Теренсу Кроуфорду одноголосним рішенням суддів. Водночас 31-річний Мбіллі у тому ж вечорі боксу звів унічию свій 10-раундовий поєдинок проти Лестера Мартінеса.

На початку 2026 року Мбіллі отримав повноцінний титул чемпіона світу за версією WBC, коли Кроуфорда позбавили поясу через несплату обов'язкового внеску.

Майбутній бій проти "Канело" стане для француза першим захистом повноцінного поясу та найсерйознішим випробуванням у кар'єрі.

Раніше ми розповідали, що Канело засвітився поруч з логотипом житомирського "Полісся" під час підготовки до титульного поєдинку.

Теги: Бокс Олександр Усик
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