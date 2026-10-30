Канело та Мбіллі провели вогняну битву поглядів перед титульним боєм

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на журнал Ring Magazine в Instagram.

Дуель поглядів перед двобоєм

Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) та Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO) провели битву поглядів перед поєдинком, який відбудеться 31 жовтня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Спочатку бій планували провести 12 вересня, однак його перенесли через сімейні обставини мексиканського боксера.

Попередні поєдинки боксерів

Для 36-річного Канело це буде перший вихід на ринг після поразки від американця Теренса Кроуфорда у вересні 2025-го року. Тоді Альварес поступився одностайним рішенням суддів і втратив звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі. Пізніше мексиканець заявляв про бажання провести реванш.

31-річний Мбіллі востаннє боксував у тому самому карді, що й Альварес, у вересні 2025-го року в Лас-Вегасі. Його поєдинок проти Лестера Мартінеса завершився нічиєю після десяти раундів.

На початку 2026-го року француз став повноцінним чемпіоном світу за версією WBC у другій середній вазі. Це сталося після того, як організація позбавила Кроуфорда титулу через несплату обов'язкового внеску.

Статистика боксерів перед поєдинком: