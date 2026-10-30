"Дуже прикро дарувати перемоги росіянам": українська чемпіонка з фехтування розповіла про відбір на Олімпіаду-2028

Українська шпажистка Влада Харькова після перемоги на Кубку України-2026 заявила про повернення до повноцінних виступів за збірну. Головна мета спортсменки - відібратися на Олімпіаду-2028 у Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на інтерв'ю Харькової для "Суспільне Спорт" .

Повернення до змагань

Перемога на Кубку України-2026, який у жовтні відбувся в Ужгороді, стала другим стартом Харькової в поточному сезоні. Попередній змагальний рік вона пропустила після тріумфу на чемпіонаті світу-2025.

Перший міжнародний турнір нового сезону склався для українки менш успішно. На етапі Кубка світу в марокканській Касабланці Харькова поступилася у стартовому поєдинку основної сітки росіянці Анастасії Рустамовій із рахунком 14:15.

"Я вела 14:11 і програла. Впевнена, що це саме ментальний момент. Це був уже не нейтральний бій, а перемогти було надважливо - аби і собі, і для них щось показати", - розповіла Харькова.

За словами шпажистки, надмірне бажання перемогти позбавило її звичної легкості та невимушеності на доріжці.

Є велика злість усередині

Харькова також відверто висловилася про емоції, які викликає допуск російських фехтувальників до міжнародних турнірів.

"Є просто величезна злість усередині. Я розумію, що як спортсменка маю боротися з нею і залишатися нейтральною, але відверто немає змоги це робити. Щодня росте лють, ця життєва несправедливість. Можемо тільки приймати правила гри й намагатися показувати наші силу та стійкість", - зазначила вона.

Як українські фехтувальники взаємодіють із росіянами

Сезон-2026/27 став першим після початку повномасштабного вторгнення, у якому Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила російським і білоруським спортсменам виступати на своїх турнірах без попередніх обмежень. Після періоду участі в нейтральному статусі представники цих країн повернулися до змагань із національною символікою.

Харькова розповіла, що українські та російські фехтувальники на міжнародних турнірах практично не контактують між собою.

"Насправді вони з нами не контактують, тримаються досить нейтрально. І ми до них не підходимо, не створюємо жодних ситуацій. Не сідаємо близько та не спілкуємося ні з ким, хто спілкується з ними. Ми максимально намагаємося зробити вигляд, що їх не існує, і вони роблять те саме", - сказала шпажистка.

Головна мета Харькової - Олімпіада-2028

Після перемоги на Кубку України спортсменка підтвердила намір повернутися до повноцінної роботи зі збірною. Харькова планує виступати на всіх міжнародних стартах сезону, брати участь у тренувальних зборах і готуватися до чемпіонатів Європи та світу.

"Плани великі. Я повертаюся на всі старти сезону, буду виступати на всіх стартах і брати участь у всіх зборах. І, звісно, готуватися до чемпіонатів Європи та світу", - заявила спортсменка.

Особливе значення для неї матиме наступний рік: у квітні 2027-го розпочнеться кваліфікаційний період до Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі.