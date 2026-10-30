"Дуже прикро дарувати перемоги росіянам": українська чемпіонка з фехтування розповіла про відбір на Олімпіаду-2028

Українська шпажистка Влада Харькова після перемоги на Кубку України-2026 заявила про повернення до повноцінних виступів за збірну. Головна мета спортсменки - відібратися на Олімпіаду-2028 у Лос-Анджелесі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на інтерв'ю Харькової для "Суспільне Спорт".
Перемога на Кубку України-2026, який у жовтні відбувся в Ужгороді, стала другим стартом Харькової в поточному сезоні. Попередній змагальний рік вона пропустила після тріумфу на чемпіонаті світу-2025.
Перший міжнародний турнір нового сезону склався для українки менш успішно. На етапі Кубка світу в марокканській Касабланці Харькова поступилася у стартовому поєдинку основної сітки росіянці Анастасії Рустамовій із рахунком 14:15.
"Я вела 14:11 і програла. Впевнена, що це саме ментальний момент. Це був уже не нейтральний бій, а перемогти було надважливо - аби і собі, і для них щось показати", - розповіла Харькова.
За словами шпажистки, надмірне бажання перемогти позбавило її звичної легкості та невимушеності на доріжці.
Харькова також відверто висловилася про емоції, які викликає допуск російських фехтувальників до міжнародних турнірів.
"Є просто величезна злість усередині. Я розумію, що як спортсменка маю боротися з нею і залишатися нейтральною, але відверто немає змоги це робити. Щодня росте лють, ця життєва несправедливість. Можемо тільки приймати правила гри й намагатися показувати наші силу та стійкість", - зазначила вона.
Сезон-2026/27 став першим після початку повномасштабного вторгнення, у якому Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила російським і білоруським спортсменам виступати на своїх турнірах без попередніх обмежень. Після періоду участі в нейтральному статусі представники цих країн повернулися до змагань із національною символікою.
Харькова розповіла, що українські та російські фехтувальники на міжнародних турнірах практично не контактують між собою.
"Насправді вони з нами не контактують, тримаються досить нейтрально. І ми до них не підходимо, не створюємо жодних ситуацій. Не сідаємо близько та не спілкуємося ні з ким, хто спілкується з ними. Ми максимально намагаємося зробити вигляд, що їх не існує, і вони роблять те саме", - сказала шпажистка.
Після перемоги на Кубку України спортсменка підтвердила намір повернутися до повноцінної роботи зі збірною. Харькова планує виступати на всіх міжнародних стартах сезону, брати участь у тренувальних зборах і готуватися до чемпіонатів Європи та світу.
"Плани великі. Я повертаюся на всі старти сезону, буду виступати на всіх стартах і брати участь у всіх зборах. І, звісно, готуватися до чемпіонатів Європи та світу", - заявила спортсменка.
Особливе значення для неї матиме наступний рік: у квітні 2027-го розпочнеться кваліфікаційний період до Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі.
Раніше ми розповідали, що Влада Харькова вирвала перемогу в один укол у фіналі Кубка України з фехтування.