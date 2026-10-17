Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково

У другому бою Даніель Дюбуа знову може перемогти Фабіо Вордлі достроково. Олександр Чепілко розбирає сильні та слабкі сторони обох британських супертяжів і пояснює, чому вважає Дюбуа більш різноплановим та фізично сильнішим боксером.

Дюбуа – Вордлі: хто фаворит?

Думаю, що Дюбуа виграє і другий бій, тому що Вордлі значно більш обмежений боксер. Тобто я його знаю ще по тому, як він спарингував з Усиком. Потім бачив, як він починав в профі – бачив вживу його бої в Ріяді, і в Лондоні. Він просто здоровий хлопець, як супертяж.

Сказати, що у нього прямо супер-удар, ну, я б не сказав би. Тримає удар він відносно, тобто щось тримає, але коли вже пішли такі розміни, як в першому бою з Дюбуа, то вже не тримав. Відтак, якихось суперскілів, навичок, фішок у Вордлі я не бачу.

Daniel Dubois and Fabio Wardley face off for the final time!



Daniel Dubois (253.9)

Fabio Wardley (248.3)



WBO heavyweight world title rematch.



@Queensberry #DuboisWardley2 pic.twitter.com/bVecbw9bxF — Boxing Orbit (@boxing_orbit) October 16, 2026

Дюбуа давно мені, ну, в принципі, плюс-мінус імпонує. Якби йому ще додати боксерське IQ, а по-простому – мозгів, то він би взагалі був, я думаю, сильним топом. Але на мою думку, він може ще якийсь поясок зачепити, точно. Якщо навіть не два. Тому мені здається, що Дюбуа і фізично сильніший, і руки у нього достатньо швидкі, як для супертяжа, не такі, як у Ітауми, але достатньо. І удар, в принципі, є.

І головне, напевно, що у нього є – зарядженість на результат. Тобто він бачить, що йому треба зробити і все. І більше нічого не робить в плані того, що от він робить тільки те, що йому реально потрібно, не відволікаючись ні на що інше.

Повний розклад вечеору боксу у Лондоні (фото: Queensberry Promotions)

Фактор Дона Чарльза

Плюс ще такий фактор на боці Дюбуа – це його тренер Дон Чарльз, дуже відомий і авторитетний британський тренер. Так, уже в віці, йому там щось під 60. Він славиться тим, що він психолог хороший, і він от теж вміє смикати за ці ниточки, щоб Дюбуа правильно боксував.

Тому я схиляюсь до того, що Дюбуа візьме реванш. Ну і так, як це хевівейт і з огляду на їхній перший бій, то, напевно, знову зробить це достроково.