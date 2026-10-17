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Бокс 17 жовтня 2026 · 14:47

Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково

Авторська колонка Олександра Чепілка про головний бій британських супертяжів та фактори, які можуть визначити переможця
Олександр Чепілко Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково
Поєдинок Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі відбудеться у Лондоні (фото: Getty Images)
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У другому бою Даніель Дюбуа знову може перемогти Фабіо Вордлі достроково. Олександр Чепілко розбирає сильні та слабкі сторони обох британських супертяжів і пояснює, чому вважає Дюбуа більш різноплановим та фізично сильнішим боксером.

Дюбуа – Вордлі: хто фаворит?

Думаю, що Дюбуа виграє і другий бій, тому що Вордлі значно більш обмежений боксер. Тобто я його знаю ще по тому, як він спарингував з Усиком. Потім бачив, як він починав в профі – бачив вживу його бої в Ріяді, і в Лондоні. Він просто здоровий хлопець, як супертяж.

Сказати, що у нього прямо супер-удар, ну, я б не сказав би. Тримає удар він відносно, тобто щось тримає, але коли вже пішли такі розміни, як в першому бою з Дюбуа, то вже не тримав. Відтак, якихось суперскілів, навичок, фішок у Вордлі я не бачу.

Дюбуа давно мені, ну, в принципі, плюс-мінус імпонує. Якби йому ще додати боксерське IQ, а по-простому – мозгів, то він би взагалі був, я думаю, сильним топом. Але на мою думку, він може ще якийсь поясок зачепити, точно. Якщо навіть не два. Тому мені здається, що Дюбуа і фізично сильніший, і руки у нього достатньо швидкі, як для супертяжа, не такі, як у Ітауми, але достатньо. І удар, в принципі, є.

І головне, напевно, що у нього є – зарядженість на результат. Тобто він бачить, що йому треба зробити і все. І більше нічого не робить в плані того, що от він робить тільки те, що йому реально потрібно, не відволікаючись ні на що інше.

Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково
Повний розклад вечеору боксу у Лондоні (фото: Queensberry Promotions)

Фактор Дона Чарльза

Плюс ще такий фактор на боці Дюбуа – це його тренер Дон Чарльз, дуже відомий і авторитетний британський тренер. Так, уже в віці, йому там щось під 60. Він славиться тим, що він психолог хороший, і він от теж вміє смикати за ці ниточки, щоб Дюбуа правильно боксував.

Тому я схиляюсь до того, що Дюбуа візьме реванш. Ну і так, як це хевівейт і з огляду на їхній перший бій, то, напевно, знову зробить це достроково.

Теги: Бокс
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