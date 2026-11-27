Повернення російського спорту на міжнародну арену є одним із пріоритетів Кремля, який Путін контролює особисто. Ні для кого не є секретом, що Росія роками вибудовувала свою мережу впливу у спортивних федераціях і міжнародних інстанціях.

Підходи спортивних арбітражів до Росії непередбачувані: у жовтні 2026 року у справі проти хокейної федерації CAS став на бік росіян, тоді як у керлінгу погодився з обмеженнями заради безпеки змагань. Це ще раз показує, що покладатися лише на спортивні інституції ризиковано.

Водночас показово реагує сама спортивна спільнота. У справі щодо хокейних чемпіонатів 2027 року, де двоє з трьох арбітрів мають зв’язки з Росією, Міжнародна федерація хокею заявила про оскарження ухвали у Федеральному суді Швейцарії через занепокоєння щодо неупередженості арбітрів. Поряд із цим провідні європейські федерації заявляють про відмову грати матчі проти росіян, а спонсори попереджають про вихід. Турнір без провідних збірних і партнерів втрачає і спортивний, і комерційний сенс.

Але головний висновок для нас полягає в тому, що рішення спортивних арбітражів не можуть стояти вище за національну безпеку та санкційну політику держав. Саме тому ми в Мінмолодьспорту фокусуємося на системній роботі з урядами та міжнародними інституціями.

Канада, один із наших найбільш послідовних партнерів із перших днів повномасштабного вторгнення, показала, як це працює на практиці. Спільна робота Мінмолодьспорту, МЗС і посольства в Оттаві дала результат: чітка візова позиція уряду щодо недопуску російської збірної на молодіжний ЧС-2027 змусила IIHF проводити турнір без команди РФ навіть попри зобовʼязання спортивного арбітражу.

Один із моїх пріоритетів – масштабувати цей механізм на всі хокейні змагання та закріпити його як системний підхід у країнах-партнерах. Я регулярно проводжу переговори з міністрами спорту і високими представниками різних країн. Фінляндія, з якою ми активно працювали, вже повністю обмежила в’їзд російських спортсменів на свою територію. Подібні обмеження діють у Норвегії та Естонії, готує їх також Швеція, жорстку лінію займають і Чехія, країни Балтії та Польща. Загалом вже понад 18 країн ЄС запровадили власні заборони участі росіян у змаганнях або підтримують ініціативи з обмеження фінансування чи використання російської символіки.

Ми послідовно просуваємо єдину політику обмежень для росіян на рівні всього Євросоюзу. Це питання я виніс на обговорення на зустрічі міністрів спорту 27 країн ЄС. Принципово важливо, що ми з європейськими партнерами поділяємо спільну позицію: спортивні організації, які допускають російську символіку на змаганнях, уже втрачають фінансування ЄС за програмою Erasmus+. Ще один показовий сигнал цієї єдності – заява Урсули фон дер Ляєн про те, що у проєкті 22-го пакета санкцій ЄС передбачена заборона на участь російських спортсменів та команд під прапором РФ у змаганнях, організованих у межах ЄС, а також на демонстрацію російської державної символіки.

Усе це формує коаліцію, яка працює на випередження. Сьогодні ми фактично змінюємо архітектуру спортивної дипломатії. Якщо раніше Росія покладалася на кулуарні рішення окремих федерацій, то тепер їй протистоїть коаліція урядів, національних федерацій та відповідального бізнесу.