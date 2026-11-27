Возвращение российского спорта на международную арену является одним из приоритетов Кремля, который Путин контролирует лично. Ни для кого не секрет, что Россия годами выстраивала свою сеть влияния в спортивных федерациях и международных инстанциях.

Подходы спортивных арбитражей к России непредсказуемы: в октябре 2026 года по делу против хоккейной федерации CAS принял сторону россиян, тогда как в керлинге согласился с ограничениями ради безопасности соревнований. Это еще раз показывает, что полагаться только на спортивные институты рискованно.

В то же время показательно реагирует самое спортивное сообщество. В деле о хоккейных чемпионатах 2027 года, где двое из трех арбитров имеют связи с Россией, Международная федерация хоккея заявила об обжаловании постановления в Федеральном суде Швейцарии из-за беспокойства по поводу беспристрастности арбитров. Наряду с этим ведущие европейские федерации заявляют об отказе играть матчи против россиян, а спонсоры предупреждают о выходе. Турнир без ведущих сборных и партнеров теряет и спортивный, и коммерческий смысл.

Но главный вывод для нас состоит в том, что решения спортивных арбитражей не могут стоять выше национальной безопасности и санкционной политики государств. Именно поэтому мы в Минмолодежьспорта фокусируемся на системной работе с правительствами и международными институтами.

Канада, один из наших последовательных партнеров с первых дней полномасштабного вторжения, показала, как это работает на практике. Совместная работа Минмолодежьспорта, МИД и посольства в Оттаве дала результат: четкая визовая позиция правительства по недопуску российской сборной на молодежный ЧМ-2027 заставила IIHF проводить турнир без команды РФ даже несмотря на обязательства спортивного арбитража.

Один из моих приоритетов – масштабировать этот механизм на все хоккейные соревнования и закрепить его как системный подход в странах-партнерах. Я регулярно провожу переговоры с министрами спорта и высокими представителями разных стран. Финляндия, с которой мы активно работали, уже полностью ограничила въезд российских спортсменов на свою территорию. Подобные ограничения действуют в Норвегии и Эстонии, готовит их Швеция, жесткую линию занимают и Чехия, страны Балтии и Польша. В общей сложности уже более 18 стран ЕС ввели собственные запреты на участие россиян в соревнованиях или поддерживают инициативы по ограничению финансирования или использования российской символики.

Мы продвигаем последовательно единую политику ограничений для россиян на уровне всего Евросоюза. Этот вопрос я вынес на обсуждение на встрече министров спорта 27 стран ЕС. Важно, что мы с европейскими партнерами разделяем общую позицию: спортивные организации, которые допускают российскую символику на соревнованиях, уже теряют финансирование ЕС по программе Erasmus+. Еще один показательный сигнал этого единства – заявление Урсулы фон дер Ляен о том, что в проекте 22-го пакета санкций ЕС предусмотрен запрет на участие российских спортсменов и команд под флагом РФ в соревнованиях, организованных в рамках ЕС, а также демонстрацию российской государственной символики.

Все это формирует коалицию, работающую на опережение. Сегодня мы фактически изменяем архитектуру спортивной дипломатии. Если раньше Россия полагалась на кулуарные решения отдельных федераций, то теперь ей противостоит коалиция правительств, национальных федераций и ответственного бизнеса.