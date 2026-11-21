Он выиграл чемпионат мира, Евро, Лигу чемпионов и Лигу Европы, был одним из технических полузащитников своего поколения. Но почти всегда Хуан Мата оставался в тени партнеров. И именно поэтому его футбольная история заслуживает особого внимания.
В футболе есть игроки, которых помнят по голам, трофеям и рекордам. А есть те, чью игру вспоминаешь, как произведение искусства. Хуан Мата принадлежал ко второй категории. Испанец завершил карьеру, оставив после себя не только значительную коллекцию наград, но и несколько менее очевидное – напоминание о том, что футбол может быть искусством. Обидно только, что в течение большей части карьеры его талант оставался несколько недооцененным.
Называть футболиста художником – довольно распространенный журналистский прием. Но лично мне именно этот термин нравится больше, чем устоявшееся прозвище Маты - "El Mago" ("Маг" или "Волшебник"). К тому же в случае Хуана Маты это определение имеет гораздо более глубокое содержание, чем просто красивая метафора. Испанец неоднократно демонстрировал, что воспринимает футбол не только как соревнование, в котором нужно победить соперника, но и пространство для творчества.
Мата принадлежал к категории игроков, которые способны увидеть на поле то, чего не замечают другие. Небольшая пауза перед передачей, неожиданное решение, изменение направления атаки, изящный пас между несколькими соперниками – его футбол состоял из деталей. Он почти никогда не был самым быстрым, сильным или атлетическим на поле. Его главным оружием были интеллект, техника и понимание игры.
После объявления об окончании карьеры, официальный аккаунт АПЛ в Instagram опубликовал хайлайты Маты. И в этом видео – весь Хуан. Там нет ярких финтов или слаломных проходов через половину поля. Вместо этого – фантастические передачи, гениальные приемы мяча и несравненное видение поля.
Собственно, несмотря на испанский паспорт, лучшую роль Хуана Маты описывает итальянский термин trequartista . Это игрок, объединяющий разные звенья команды и создающий моменты благодаря собственному воображению. Именно таким футболистом был Мата. И именно поэтому он был обречен на пребывание в тени, ведь современный футбол активно вытеснял подобный тип игроков, предпочитая универсальность, физическую мощь и тактическую дисциплину.
Особенно символично, что эта творческая сторона Маты нашла продолжение за пределами футбольного поля. В 2023 году он присоединился к проекту The Trequartista: Art and Football United, который реализовал вместе с известным куратором Гансом Ульрихом Обристом и художником Тино Зегалом в рамках Manchester International Festival.
The Manchester International Festival full line-up is out - Janelle Monae (3 nights!), Maxine Peake, Juan Mata, Manchester Collective & Slung Low, John Grant & Richard Hawley singing the songs or Patsy Cline… and as already announced Yayoi Kusama opening @factoryintl pic.twitter.com/wDEo1Ldo5S— Ian Youngs (@musiciany) March 14, 2023
Одной из центральных работ стал перформанс This Entry. Его участники совмещали футбол, танец, музыку и движение, исследуя взаимодействие человеческого тела с предметами и пространством. Для Зегала футбол оказался чрезвычайно близок к хореографии: постоянные изменения положения тела, баланса, направления движения и взаимодействие между исполнителями напоминали ему танец.
Мата не просто стал лицом этого проекта. Он помогал осмыслить футбол как отдельную форму творчества. Его интересовала сама идея сочетания разных миров, а также возможность показать игру с необычной стороны. И это, пожалуй, самая лучшая иллюстрация того, каким он был футболистом.
Кроме того, он занимался фотографией, а снимки из поездки испанца в Индию стали частью выставки в Национальном футбольном музее Манчестера.
Еще раньше испанец присоединился к созданию Common Goal – международной инициативы, призывающей футболистов, тренеров и других представителей индустрии передавать 1% своих доходов на социальные проекты.
Для Маты это не было попыткой найти себе занятие вне футбола. Скорее, естественным продолжением собственного мировоззрения. Он всегда интересовался искусством, литературой и людьми, создающими что-нибудь новое. И в этом есть определенная закономерность: человек, который на поле искал нестандартные решения, вне его так же стремился выходить за пределы привычного.
При всех своих достижениях Мата никогда не был главной звездой своего поколения. Даже в самые успешные годы он часто оказывался в ситуации, когда рядом были футболисты, чьи имена звучали гораздо громче.
Особенно заметно это было в сборной Испании. Мата стал чемпионом мира 2010-го года и чемпионом Европы 2012-го, но его роль в команде была значительно меньше, чем можно было ожидать от игрока такого уровня.
Причина в том, что в испанской команде того времени выступали Хави, Андрес Иньеста и Сеск Фабрегас. Это была сборная, в которой даже очень талантливый футболист мог оказаться далеко не на первых ролях.
Хави и Иньеста определяли ритм игры, управляли пространством и являлись лицами целой футбольной эпохи. Фабрегас предлагал другой профиль полузащитника, объединяя глубину и игру ближе к атаке. На этом фоне Мата оставался скорее дополнительным творческим ресурсом, чем центральной фигурой.
В то же время, его вклад в триумфы сборной не стоит преуменьшать. На Евро-2012 он забил гол в финале против Италии, выйдя на замену, а на чемпионате мира-2014 также отличился забитым мячом. Просто его история в национальной команде не стала историей главного героя.
Похожая ситуация повторилась и на клубном уровне. В "Челси" Мата провел, пожалуй, самый яркий отрезок своей карьеры. Два сезона он признавался лучшим игроком команды, был одним из главных создателей атак лондонцев и помог им выиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Однако возвращение Жозе Моуринью изменило его положение. Португальский тренер имел другое видение командной структуры, а Мата постепенно утрачивал место в основе. В январе 2014 года испанец перешел в "Манчестер Юнайтед".
Переход в "Манчестер Юнайтед" должен стать новой страницей карьеры Маты. Но оказался скорее длительным периодом поиска стабильности – как для самого футболиста, так и клуба.
Испанец пришел на "Олд Траффорд" по завершении эпохи Сэра Алекса Фергюсона, а команда переживала одну из самых сложных трансформаций в современной истории. Дэвид Мойес, Луи ван Гал, Жозе Моуринью, Уле Гуннар Сульшер – за восемь лет Мата увидел несколько разных футбольных философий, тренерских подходов и попыток вернуть клуб на вершину.
В такой атмосфере сложно было построить стабильную команду вокруг футболиста, чье главное преимущество заключалось в творческой свободе. Мату использовали на правом фланге, ближе к центру, иногда в качестве атакующего полузащитника. Он оставался полезным, но далеко не всегда получал возможность быть игроком, который определяет игру команды.
За восемь с лишним лет в "Манчестер Юнайтед" испанец провел 285 матчей и забил 51 гол. Вместе с командой он выиграл Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии. И это не просто набор наград для футболиста, якобы не реализовавшего свой потенциал.
Однако есть ощущение, что Мата заслуживал другую команду и другой контекст. Он пришел в Манчестер не в период доминирования клуба, а когда тот пытался понять, кем хочет быть после Фергюсона. Испанец снова стал частью этой истории, но не ее главным героем.
Теперь Мата покидает профессиональный футбол, но вряд ли окончательно расстается с ним. У него уже есть опыт инвестиций в футбольные клубы, в частности стал совладельцем "Мельбурн Виктори", а также продолжит работу в структуре клуба.
Его карьера не являлась историей безоговорочного доминирования. Он не стал главным символом сборной Испании, не превратил Манчестер Юнайтед в чемпиона Англии и не получил того индивидуального признания, на которое мог претендовать его талант. Но у него есть то, чего не измерить количеством наград.
Мата напоминал, что футбол – это не только скорость, борьба, тактика и цифры. Это еще и игра воображения, творчества, неожиданных решений и красоты. Недаром его футбольный стиль так органично пересекся с подлинным искусством.
Именно поэтому для меня главный итог карьеры Маты – не количество трофеев, голов или индивидуальных наград. Зато он для меня – это моменты, когда я замирал перед монитором, увлеченно наблюдая за тем, как испанский художник творит на поле.