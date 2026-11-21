Он выиграл чемпионат мира, Евро, Лигу чемпионов и Лигу Европы, был одним из технических полузащитников своего поколения. Но почти всегда Хуан Мата оставался в тени партнеров. И именно поэтому его футбольная история заслуживает особого внимания.

В футболе есть игроки, которых помнят по голам, трофеям и рекордам. А есть те, чью игру вспоминаешь, как произведение искусства. Хуан Мата принадлежал ко второй категории. Испанец завершил карьеру, оставив после себя не только значительную коллекцию наград, но и несколько менее очевидное – напоминание о том, что футбол может быть искусством. Обидно только, что в течение большей части карьеры его талант оставался несколько недооцененным.

Футбол как искусство, а Мата как художник

Называть футболиста художником – довольно распространенный журналистский прием. Но лично мне именно этот термин нравится больше, чем устоявшееся прозвище Маты - "El Mago" ("Маг" или "Волшебник"). К тому же в случае Хуана Маты это определение имеет гораздо более глубокое содержание, чем просто красивая метафора. Испанец неоднократно демонстрировал, что воспринимает футбол не только как соревнование, в котором нужно победить соперника, но и пространство для творчества.

Мата принадлежал к категории игроков, которые способны увидеть на поле то, чего не замечают другие. Небольшая пауза перед передачей, неожиданное решение, изменение направления атаки, изящный пас между несколькими соперниками – его футбол состоял из деталей. Он почти никогда не был самым быстрым, сильным или атлетическим на поле. Его главным оружием были интеллект, техника и понимание игры.

После объявления об окончании карьеры, официальный аккаунт АПЛ в Instagram опубликовал хайлайты Маты. И в этом видео – весь Хуан. Там нет ярких финтов или слаломных проходов через половину поля. Вместо этого – фантастические передачи, гениальные приемы мяча и несравненное видение поля.

Собственно, несмотря на испанский паспорт, лучшую роль Хуана Маты описывает итальянский термин trequartista . Это игрок, объединяющий разные звенья команды и создающий моменты благодаря собственному воображению. Именно таким футболистом был Мата. И именно поэтому он был обречен на пребывание в тени, ведь современный футбол активно вытеснял подобный тип игроков, предпочитая универсальность, физическую мощь и тактическую дисциплину.

Художник на поле и вне его

Особенно символично, что эта творческая сторона Маты нашла продолжение за пределами футбольного поля. В 2023 году он присоединился к проекту The Trequartista: Art and Football United, который реализовал вместе с известным куратором Гансом Ульрихом Обристом и художником Тино Зегалом в рамках Manchester International Festival.

The Manchester International Festival full line-up is out - Janelle Monae (3 nights!), Maxine Peake, Juan Mata, Manchester Collective & Slung Low, John Grant & Richard Hawley singing the songs or Patsy Cline… and as already announced Yayoi Kusama opening @factoryintl pic.twitter.com/wDEo1Ldo5S — Ian Youngs (@musiciany) March 14, 2023

Одной из центральных работ стал перформанс This Entry. Его участники совмещали футбол, танец, музыку и движение, исследуя взаимодействие человеческого тела с предметами и пространством. Для Зегала футбол оказался чрезвычайно близок к хореографии: постоянные изменения положения тела, баланса, направления движения и взаимодействие между исполнителями напоминали ему танец.

Мата не просто стал лицом этого проекта. Он помогал осмыслить футбол как отдельную форму творчества. Его интересовала сама идея сочетания разных миров, а также возможность показать игру с необычной стороны. И это, пожалуй, самая лучшая иллюстрация того, каким он был футболистом.

Кроме того, он занимался фотографией, а снимки из поездки испанца в Индию стали частью выставки в Национальном футбольном музее Манчестера.

Большое сердце в небольшом теле

Еще раньше испанец присоединился к созданию Common Goal – международной инициативы, призывающей футболистов, тренеров и других представителей индустрии передавать 1% своих доходов на социальные проекты.

Для Маты это не было попыткой найти себе занятие вне футбола. Скорее, естественным продолжением собственного мировоззрения. Он всегда интересовался искусством, литературой и людьми, создающими что-нибудь новое. И в этом есть определенная закономерность: человек, который на поле искал нестандартные решения, вне его так же стремился выходить за пределы привычного.

Талант, потерявшийся среди великих имен

При всех своих достижениях Мата никогда не был главной звездой своего поколения. Даже в самые успешные годы он часто оказывался в ситуации, когда рядом были футболисты, чьи имена звучали гораздо громче.

Особенно заметно это было в сборной Испании. Мата стал чемпионом мира 2010-го года и чемпионом Европы 2012-го, но его роль в команде была значительно меньше, чем можно было ожидать от игрока такого уровня.

Причина в том, что в испанской команде того времени выступали Хави, Андрес Иньеста и Сеск Фабрегас. Это была сборная, в которой даже очень талантливый футболист мог оказаться далеко не на первых ролях.

Хави и Иньеста определяли ритм игры, управляли пространством и являлись лицами целой футбольной эпохи. Фабрегас предлагал другой профиль полузащитника, объединяя глубину и игру ближе к атаке. На этом фоне Мата оставался скорее дополнительным творческим ресурсом, чем центральной фигурой.

В то же время, его вклад в триумфы сборной не стоит преуменьшать. На Евро-2012 он забил гол в финале против Италии, выйдя на замену, а на чемпионате мира-2014 также отличился забитым мячом. Просто его история в национальной команде не стала историей главного героя.

Похожая ситуация повторилась и на клубном уровне. В "Челси" Мата провел, пожалуй, самый яркий отрезок своей карьеры. Два сезона он признавался лучшим игроком команды, был одним из главных создателей атак лондонцев и помог им выиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Однако возвращение Жозе Моуринью изменило его положение. Португальский тренер имел другое видение командной структуры, а Мата постепенно утрачивал место в основе. В январе 2014 года испанец перешел в "Манчестер Юнайтед".

Манчестер, не соответствовавший его таланту

Переход в "Манчестер Юнайтед" должен стать новой страницей карьеры Маты. Но оказался скорее длительным периодом поиска стабильности – как для самого футболиста, так и клуба.

Испанец пришел на "Олд Траффорд" по завершении эпохи Сэра Алекса Фергюсона, а команда переживала одну из самых сложных трансформаций в современной истории. Дэвид Мойес, Луи ван Гал, Жозе Моуринью, Уле Гуннар Сульшер – за восемь лет Мата увидел несколько разных футбольных философий, тренерских подходов и попыток вернуть клуб на вершину.

В такой атмосфере сложно было построить стабильную команду вокруг футболиста, чье главное преимущество заключалось в творческой свободе. Мату использовали на правом фланге, ближе к центру, иногда в качестве атакующего полузащитника. Он оставался полезным, но далеко не всегда получал возможность быть игроком, который определяет игру команды.

За восемь с лишним лет в "Манчестер Юнайтед" испанец провел 285 матчей и забил 51 гол. Вместе с командой он выиграл Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии. И это не просто набор наград для футболиста, якобы не реализовавшего свой потенциал.

Однако есть ощущение, что Мата заслуживал другую команду и другой контекст. Он пришел в Манчестер не в период доминирования клуба, а когда тот пытался понять, кем хочет быть после Фергюсона. Испанец снова стал частью этой истории, но не ее главным героем.

Карьера, которую стоит оценивать не только по трофеям

Теперь Мата покидает профессиональный футбол, но вряд ли окончательно расстается с ним. У него уже есть опыт инвестиций в футбольные клубы, в частности стал совладельцем "Мельбурн Виктори", а также продолжит работу в структуре клуба.

Его карьера не являлась историей безоговорочного доминирования. Он не стал главным символом сборной Испании, не превратил Манчестер Юнайтед в чемпиона Англии и не получил того индивидуального признания, на которое мог претендовать его талант. Но у него есть то, чего не измерить количеством наград.

Мата напоминал, что футбол – это не только скорость, борьба, тактика и цифры. Это еще и игра воображения, творчества, неожиданных решений и красоты. Недаром его футбольный стиль так органично пересекся с подлинным искусством.

Именно поэтому для меня главный итог карьеры Маты – не количество трофеев, голов или индивидуальных наград. Зато он для меня – это моменты, когда я замирал перед монитором, увлеченно наблюдая за тем, как испанский художник творит на поле.