Испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP №3) триумфально завершил групповой этап Итогового турнира ATP 2026 в итальянском Турине. В поединке третьего тура он в двух сетах уверенно обыграл представителя Италии Флавио Коболли (ATP №6) и оформил выход в плей-офф с первого места.

Как прошел поединок

Встреча длилась чуть больше часа – испанцу хватило 66 минут, чтобы сломить сопротивление шестой ракетки мира. На старте первого сета Алькарас сразу взял подачу соперника (2:0), и хотя Коболли ненадолго сумел выровнять игру, при счете 3:2 Карлос оформил еще один брейк и довел партию до победы – 6:4.

Во втором сете интриги не вышло вообще. Испанец мгновенно захватил инициативу с брейком, а при счете 3:1 во второй раз забрал гейм на приеме. Коболли не смог ничего противопоставить агрессивному темпу фаворита и взял всего один гейм – 6:1.

Итоговый турнир ATP-2026. Группа Ивана Лэндла. 3-й тур

Карлос Алькарас (Испания) – Флавио Коболли (Италия) – 2:0 (6:4, 6:1)

Расклады перед полуфиналом

Для Алькараса эта победа стала третьей подряд на турнире - ранее он разгромил американца Фрэнсиса Тиафо (6:2, 6:2) и уверенно прошел Даниила Медведева (6:2, 6:4). Испанец в четвертый раз в карьере играет на ATP Finals и в третий раз пробился в четверку лучших, причем второй год подряд завершил групповой раунд со стопроцентным показателем побед и без проигранного сета.

В субботу, 21 ноября, в полуфинале соревнований Алькарас сыграет против четвертой ракетки мира американца Бена Шелтона, занявшего второе место в другом квартете. Еще одного полуфиналиста от группы Лэндла определит очная дуэль Тиафо и Медведева – победитель этой пары выйдет на немца Александера Зверева.

Финал Итогового турнира в Турине состоится в воскресенье, 22 ноября. Действующий чемпион соревнований итальянец Янник Синнер пропускает домашний турнир из-за травмы.