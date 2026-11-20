13-й тур Украинской Премьер-лиги сезона-2026/27 растянется на четыре дня и предложит болельщикам восемь поединков. Среди главных событий – киевское дерби между "Динамо" и "Оболонью", встреча "Карпат" с "Зарей", а также матч ЛНЗ против "Полесья". Лидер чемпионата "Шахтер" откроет программу тура игрой с "Левым Берегом".

13-й тур УПЛ: расписание матчей

Восемь матчей 13-го тура пройдут с пятницы до понедельника. Тур открывает встреча "Шахтера" и "Левого Берега" – этот матч неслучайно вынесен на пятницу, поскольку уже на следующей неделе "Шахтер" встретится с "Фенербахче" в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.

Расписание матчей 13-го тура УПЛ (инфографика: Sport RBC.UA)

"Шахтер" – "Левый Берег"

История встреч в УПЛ: 2 матча

Победа "Шахтера": 2 матча

Победа "Левого Берега": 0 матчей

Ничья: 0 матчей

: победа "Шахтера" – 1.28; ничья – 6.80; победа "Левого Берега" – 13.72.

"Шахтер" подходит к матчу в статусе лидера чемпионата. После 12 матчей у команды 29 очков. Беспроигрышная серия "горняков" в УПЛ насчитывает уже восемь встреч: шесть побед и две ничьи. В предыдущем туре дончане сыграли вничью с "Динамо" (0:0).



"Левый Берег" переживает более сложный отрезок. Безвыигрышная серия команды в чемпионате длится пять матчей. В предыдущем туре киевляне поделили очки с "Оболонью" (1:1), а в доигрывании перенесенного поединка уступили "Буковине" (0:3). В активе команды девять очков после 11 матчей.



В двух предыдущих встречах в УПЛ "Шахтер" дважды побеждал этого соперника с одинаковым счетом 1:0. Номинально домашний матч "горняков" состоится на "Арене Львов".

"Кривбасс" – "Кудровка"

История встреч в УПЛ: 2 матча

Победа "Кривбасса": 2 матча

Победа "Кудровки": 0 матчей

Ничья: 0 матчей

: победа "Кривбасса" - 1.90; ничья – 4.00; победа "Кудровки" – 3.60.

В прошлом сезоне, когда "Кудровка" дебютировала в УПЛ, "Кривбасс" дважды победил новичка элиты с общим счетом 5:2. Теперь команды встретятся в условиях непростого турнирного положения.

У Криворожцев семь очков после десяти матчей. В предыдущем туре команда сыграла вничью с "Эпицентром" (1:1), а перед этим уступила "Динамо" (0:2). Матч против "Кудровки" будет иметь большое значение для "Кривбасса", ведь победа позволит красно-белым уйти с последней строчки в турнирной таблице. А Александр Петраков может одержать дебютную победу во главе "Кривбасса" в УПЛ.



"Кудровка" имеет в активе восемь очков после 12 матчей. В предыдущем туре команда одержала победу над "Черноморцем" (1:0), прервав неудачный отрезок. В то же время, ее безвыигрышная гостевая серия в УПЛ длится уже 13 матчей.

"Колос" – "Харьков"

История встреч в УПЛ: 8 матчей

Победа "Колоса": 3 матча

Победа "Харькова": 2 матча

Ничья: 3 матча

: победа "Колоса" – 3.80; ничья – 3.25; победа "Харькова" – 2.08.

"Харьков" проводит один из самых лучших отрезков среди команд чемпионата. В активе подопечных Младена Бартуловича 21 очко после девяти матчей. Победоносная серия харьковчан в УПЛ насчитывает шесть поединков.



"Колос" набрал 12 очков после десяти матчей. В предыдущем туре кузнецы сыграли вничью с "Буковиной" (1:1), а перед этим одолели "Верес" (2:0). У команды Руслана Костышина есть положительная голевая серия в чемпионате – забивала в каждом из последних пяти матчей, всего отличившись десять раз.



Несмотря на это, именно у "Харькова" преимущество в последних очных противостояниях: "Колос" не побеждает этого соперника уже четыре матча подряд. В то же время на своем поле кузнецы до сих пор не уступали харьковчанам в УПЛ: две победы и две ничьи в четырех встречах.

"Карпаты" – "Заря"

История встреч в УПЛ: 40 матчей

Победа "Карпат": 12 матчей

Победа "Зари": 19 матчей

Ничья: 9 матчей

: победа "Карпат" – 2.05; ничья – 3.33; победа "Зари" – 3.80.

Это одно из самых интригующих противостояний тура. "Карпаты" имеют 19 очков после 11 матчей и занимают пятое место. Львовяне мощно провели встречу с "Кудровкой", разгромив соперника со счетом 5:0. В то же время матч предыдущего тура против "Харькова" прервали из-за воздушной тревоги при счете 1:2.



"Заря" имеет 18 очков после 12 матчей и идет седьмой. В предыдущем туре луганчане уступили ЛНЗ (1:2), а перед этим одолели "Эпицентр" (1:0). Команда Виктора Скрипника демонстрирует сильные результаты на выезде: ее беспроигрышная гостевая серия в чемпионате длится уже восемь матчей – пять побед и три ничьих.



Историческая статистика также прибавляет интриги. В общей сложности "Заря" имеет преимущество по количеству побед, но на поле "Карпат" хозяева выиграли десять из 20 встреч. В то же время, львовяне не могут победить луганцев уже 18 матчей подряд, а их проигрышная серия насчитывает девять поединков.

"Верес" – "Буковина"

История встреч в элитном дивизионе: 4 матча

Победа "Верес": 2 матча

Победа "Буковины": 1 матч

Ничья: 1 матч

: победа "Верес" – 3.60; ничья – 3.66; победа "Буковины" – 1.96.

Команды сыграют между собой в элитном дивизионе впервые с сезона 1993/94. Тогда "Верес" дважды победил "Буковину" на собственном поле. В целом жители не проиграют черновчанам в трех официальных встречах подряд.

Нынешний сезон складывается для "Вереса" непросто. У команды девять очков после 12 матчей, а ее проигрышная серия в УПЛ достигла пяти поединков. В предыдущем туре жители уступили "Полиссе" (0:2), а перед этим проиграли "Черноморцу" (1:3).



"Буковина" постепенно адаптируется к элитному дивизиону. Черновчане набрали 13 очков после 12 матчей и не проиграют в чемпионате три встречи подряд. В предыдущем туре команда сыграла вничью с "Колосом" (1:1), а в перенесенном матче одолела "Левый Берег" (3:0).

"Динамо" – "Оболонь"

История встреч в УПЛ: 6 матчей

Победа "Динамо": 5 матчей

Победа "Оболони": 0 матчей

Ничья: 1 матч

: победа "Динамо" – 1:17; ничья – 7.00; победа "Оболони" – 15.00.

Киевское дерби станет одним из главных событий 13-го тура. "Динамо" имеет 23 очка после 11 матчей и занимает третье место. В предыдущем туре киевляне сыграли вничью с "Шахтером" (0:0), а перед этим победили "Кривбасс" (2:0).

"Оболонь" находится в нижней части турнирной таблицы. У команды восемь очков после 11 матчей. В предыдущем туре "пивовары" поделили очки с "Левым Берегом" (1:1), а перед этим уступили "Шахтеру" (0:2).



Киевлянам все еще не поможет дисквалифицированный Андрей Ярмоленко. Недавно в общую группу вернулся Виталий Буяльский.

"Черноморец" – "Эпицентр"

История официальных встреч в УПЛ: команды еще не играли между собой

: победа "Черноморца" – 3.00; ничья – 3.10; победа "Эпицентра" – 2.45.

Это будет первая официальная встреча "Черноморца" и "Эпицентра" в УПЛ. У одесситов девять очков после 11 матчей. В предыдущем туре команда уступила "Кудровке" (0:1), а перед этим одолела "Верес" (3:1).

"Эпицентр" набрал десять очков после 12 поединков. В предыдущем туре команда Сергея Нагорняка сыграла вничью с "Кривбассом" (1:1), а перед этим уступила "Заре" (0:1). Безвыигрышная серия каменчан в чемпионате длится уже восемь матчей, а пропускная – семь.

"Черноморец" также испытывает проблемы с результатами на собственном поле: безвыигрышная домашняя серия одесситов в УПЛ насчитывает четыре встречи. Поэтому оба соперника будут мотивировать прервать неудачные тенденции и улучшить положение в нижней части таблицы.

ЛНЗ – "Полесье"

История встреч в УПЛ: 6 матчей

Победа ЛНЗ: 2 матча

Победа "Полесья": 3 матча

Ничья: 1 матч

: победа ЛНЗ – 3.60; ничья – 2.90; победа "Полесье" – 2.28.

Противостояние в Черкассах станет одним из центральных в туре. ЛНЗ имеет 18 очков после 11 матчей и занимает шестое место. В предыдущем туре команда Виталия Пономарева одолела "Зарю" (2:1), а ее беспроигрышная серия в чемпионате длится уже четыре поединка.

"Полесье" продолжает преследовать "Шахтер" в борьбе за лидерство. Житомиряне набрали 28 очков после 11 матчей и отстают от дончан на один балл. В предыдущем туре команда Руслана Ротаня победила "Верес" (2:0), а ее беспроигрышная серия в УПЛ насчитывает восемь матчей.



Особенно интересна статистика домашних встреч. ЛНЗ проиграл "Полесью" все три матча на своем поле в УПЛ с общим счетом 2:6. В то же время в Житомире черкасский клуб дважды побеждал и еще раз сыграл вничью. Таким образом, в шести предыдущих очных встречах ни одна из команд не побеждала на своем поле.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии – 5 лет. Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры.