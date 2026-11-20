Украинский бокс продолжает развиваться даже в условиях полномасштабной войны. 29 ноября SpartaBox Faniian Promotion организует большой вечер бокса в Ужгороде, главным событием которого станет защита чемпионского титула Арамом Фанияном. В интервью Sport RBC.UA основатель промоушена Игорь Фаниян рассказал о подготовке турнира, победе в апелляции WBO, особой роли ветеранского бокса и планах провести в Украине бой за титул чемпиона мира.

Ветераны, международные амбиции и бой за титул чемпиона мира в Украине

– "Спарта" анонсировала большой вечер бокса на 29 ноября. Насколько масштабным будет это событие и почему именно сейчас решили собрать столь обширную программу? И почему турнир пройдет именно в Ужгороде?

– Ужгород мы выбрали для проведения мероприятия из-за другой ситуации безопасности, чем, например, в Киеве. Потому что бежать в укрытие через каждые 30 минут – это одно, а если не дай Бог что-нибудь случится…

А вообще хочется в этом месте также провести бокс, чтобы поднимать его как культуру нашей нации. Потому что в украинском боксе очень сильные ребята и о боксерах из Украины знают весь мир. Еще один фактор: оппонентов, которые из-за границы (французы, испанцы, итальянцы), легче уговорить приехать в Ужгород, чем в Киев.

– Это будет ваш первый вечер бокса в западных регионах, правильно?

– Ну, в западных нет, мы во Львове не раз проводили ивенты. Но в Закарпатье да, это первый раз.

– Вы анонсируете много интересных противостояний. По какому принципу формировали кард? Что являлось главным приоритетом: громкие имена, конкурентные пары или возможность открыть новые таланты?

– Знаете, когда такой кард строится, он строится с главной парой. В нашем случае это поединок с участием Арама Фанияна. У нас случился резонансный случай. Он уникален не только для Украины, но и мира. Мы выиграли апелляцию во Всемирной боксерской организации, а ведь вы знаете, что в WBO никто и никогда не выигрывал апелляционные иски. Здесь справедливость возобладала.

Поэтому, конечно же, главное событие вечера – это бой Арама Фанияна, который будет защищать свой пояс WBO Global благодаря тому, что мы выиграли апелляцию и Арам остался в статусе чемпиона.

Аргентинец Игнасио Ирибаррен, с которым Арам боксировал в прошлый раз, отказался от боя-реванша, признав свое поражение. Соответственно, защита у нас будет проходить на серьезном уровне, потому что соперник из Испании – Сауль Луна – боец высокого уровня. Он левша, мы его смотрели и думаю, это будет увлекательный бой.

– Знаю, что в этот вечер боксу особое внимание будет уделено нашим ветеранам, правда?

– Сама идея состоит в том, что мы максимально интегрируем ветеранский бокс в профессиональный и наоборот. Почему? Потому что я занимаюсь как соучредитель Украинской лиги бокса ветеранов боевых действий именно адаптацией ветеранов в обществе.

Но нам и общество нужно приучать к тому, что есть ветераны, защищавшие нас, а некоторые еще защищающие. Они очень травмированы и у них жизнь продолжается. И мы им как зрители, как партнеры, как спонсоры должны в этом помочь.

Потому мы хотим организовать событие, где могут боксировать и ветераны войны, и профессионалы, и олимпийцы. Вообще же турнир посвящается патрульной полиции Украины. Всем патрульным полицейским, которые сейчас воюют. В частности, боевое подразделение Хищник. Это самое военное подразделение. Ребята, вышедшие из патрульной полиции, защищают там нашу землю, нашу независимость. Многие ребята, уже отдали свою жизнь, мы должны почтить наших героев.

Но я хочу сказать, что по уровню напряженности бывают ветеранские бои еще более высокого качества, чем профессиональные. Поэтому это очень хорошее продолжение нашей серии турниров под названием "Белые воротнички", если кто-нибудь помнит. Тогда мы первыми в Украине совершили турниры, где к рингу выходили непрофессиональные боксеры, а бизнесмены, звезды шоу-бизнеса и другие известные личности.

"Поражение в апелляции стало бы поражением всей Украины"

– Вы упомянули об Араме Фанияне. А в каком состоянии он подходит к своему бою? Как в общем вы прошли этот период с этой апелляцией, которую подавали в WBO?

– Я хочу надеяться на то, что брат не позволит просто так одержать и забрать нашу общую победу, не подведет своего промоутера, которым я и являюсь. Понимаете? Здесь же не просто разговор об апелляции и проигрыше Фанияна или проигрыш компании SpartaBox Faniian Promotion. Это могло бы стать поражением всей Украины.

Во-первых, Национальной лиги профессионального бокса Украины, как организации, которая впервые сама же инициировала апелляцию и помогла в этом решении, благодаря Михаилу Михайловичу Завьялову, Олегу Ивановичу Кудерову, Алине Шатерниковой, которая включилась в решение этих проблем. Но мы не можем не сказать о главном человеке в этой апелляции, которая на юридическом аспекте воевала за нас после боя. Это Николай Ковальчук - очень серьезный адвокат.

Как показала практика, когда все говорили, что никто еще не выигрывал в WBO, в частности, говорил один известный промоутер. Мол, это не получится, идея обречена. Но слава Богу, все получилось. Вы знаете, какими были первые слова, когда подняли руку не Араму?

– Какими?

– На все воля Божья. Так и есть в этой жизни.

Арам Фаниен (фото: Spartabox Faniian Promotions)

– Это правда. Будут ли на вечере боксеры, уже имеющие международное имя или серьезные амбиции по поводу титульных поединков? На кого зрителям следует обратить особое внимание?

– Кроме Арама Фанияна, боксировать также наш титулованный экс-чемпион мира Виктор Постол, он будет пытаться закрыть поражение от мексиканского боксера. Будет боксировать серебряный призер Юношеских Олимпийских игр Тарас Бондарчук, в который приедет боксер из Франции, будет боксировать чемпион WBC Francophone Максим Молодан. Обладатель титула UBO International Алексей Жук также будет боксировать. Ну и, конечно, две пары наших ветеранов будут соревноваться за титул чемпиона Украины.

Виктор Постол (фото: Spartabox Faniian Promotions)

– В рамках вечера бокса запланировано в общей сложности четыре боя ветеранов, правильно? Какие из них можете выделить или коротко можете о каждом пару слов сказать, кто с кем?

– Будет классное сражение за титул чемпиона Украины у соучредителя Украинской лиги бокса ветеранов боевых действий, служащего Нацполиции Алексея Биленького с Дмитрием Поповым. Также наш новый чемпион Украины среди ветеранов Владимир Саенко, позывной Кипиш, встретится с боксером из Белой Церкви Владом Климчуком, позывной Клим.

– Насколько сложно сегодня организовать качественный профессиональный боксёрский вечер в Украине? С какими наибольшими вызовами сталкивается промоутер?

– Финансовая составляющая – это самый большой вызов. Собрать определенную сумму денег, которую нужно на то, чтобы организовать турнир. Я такие деньги точно еще не зарабатываю. Все происходит благодаря нашим партнерам и спонсорам. С начала полномасштабной войны ветеранов в боксе поддерживают местные власти города Бровары, а также Киевской области, еще с того времени, когда руководителем областной администрации был Николай Калашник.

Также хотел бы поблагодарить Офис Президента, Министерство молодежи и спорта, Министерство ветеранов. Благодаря им всем мы наши ивенты и проводим. Поэтому я очень благодарен и надеюсь, что вместе мы сделаем еще много турниров. Мы первые в Украине, кто провел бои ветеранов на протезах. Мы первые, кто провел бои ветеранов в колесных креслах, а недавно мы организовали бой ветеранов с двойной ампутацией и внесли этот бой в книгу рекордов Украины.

Развитие бокса в Украине и международные планы

- Можно ли говорить, что "SpartaBox" постепенно формирует свою боксерскую экосистему, где молодые спортсмены могут пройти путь от первых профессиональных боев до серьезных международных поединков?

– Так оно и есть сегодня. Я всегда говорю, что SpartaBox – это не стены, это команда, в первую очередь работающая над этим проектом, над учениками. Что такое SpartaBox? Это самый большой тренировочный зал в Украине, который находится на Шулявке в Киеве. Второй наш зал – во Дворце Спорта. Думаю, далеко не каждый клуб может похвастаться залом во Дворце Спорта.

Конечно, это целая экосистема. Начиная от 20 лет до любого возраста, в котором люди захотели бы развиваться.

– Как изменился интерес украинской аудитории к боксу за время полномасштабной войны? Чувствуете ли вы, что зрители готовы возвращаться на боксерские вечера и поддерживать этот вид спорта?

– Вообще у нас, к сожалению, не время для шоу сейчас, когда так много людей гибнет на войне, защищая независимость Украины. Но, как говорят военные, если не проводить такие турниры, то культура нашей страны будет умирать. А ведь мы воюем за культуру Украины. Так вот бокс – это часть культуры. Многие раньше за границей узнавали Украину, потому что когда-то Владимир и Виталий Кличко прославляли нашу страну, а теперь это делает Александр Усик.

Нас раньше путали с Россией. Но сейчас, когда наши военные дают россиянам отпор все время полномасштабного вторжения, все точно знают о такой стране, как Украина, о наших боксерах и о том, что мы делаем и как. Нужно, чтобы весь мир узнавал о нас. Чтобы мы поднимали наши флаги, наш флаг Украины. Везде.

– Кстати, как сильно на украинский профессиональный бокс влияет феномен Александра Усика? Помог ли его успех привлечь в бокс новую аудиторию и потенциальных партнеров?

– Такие боксеры, как Усик, они не могут не мотивировать. Это просто умнейшая личность в мире бокса.

– Планирует ли "Спарта" выходить на международный уровень? К примеру, проводить совместные вечера с иностранными промоутерами или организовывать поединки украинцев за границей?

– Конечно, когда мы будем понимать, что у нас есть уже такой боксер, то, конечно, мы будем привлекать разные международные промоушены. Сейчас у нас такой боксер – это Арам Фаниян. Он находится в претендентах на звание чемпиона мира. Потому все может быть. Но я бы все равно, знаете, имея возможность проводить турниры, проводил бы их в Украине.

Я не хочу, чтобы наши боксеры смотрели за границу и думали, что все там так легко дастся. Нет, он так не работает. Там еще труднее. Мы никто и зовут нас никак. Как? Потому что мы приезжаем туда, у нас никого нет, ни друзей, ни знакомых. Мы все это начинаем проходить.

А на это все нужные годы, десятилетия, знаете, чтобы свое имя вписать, чтобы тебя начали узнавать как боксера там, чтобы ты выучил язык. Зачем все это делать, если у нас есть наша родная страна, наш родной язык, наши родные люди?

Поэтому я считаю, что мы максимально должны так поступать, чтобы это из-за границы хотели бы к нам приезжать в нашу школу бокса, к нашим тренерам брать сборы, проплачивать, тренировались, выступали.

– Если заглянуть на год-два вперед: какой вы хотите видеть "Спарту"? Есть ли амбиция стать одним из ведущих боксерских промоушенов не только в Украине, но и в Восточной Европе?

– Как говорят, что это за солдат, который не мечтает быть генералом? Конечно, есть такие мечты, желания. С 2011 года по сегодняшний день уже 15 лет прошло с создания SpartaBox. На сегодняшний день мы топовый клуб в Украине, мы лучшая команда, которая организует мероприятия мирового уровня, такие как во Дворце Спорта мы проводили, такой вот мы будем сейчас проводить в Ужгороде, за что я благодарен местным властям, которые полностью пошли нам на встречу.