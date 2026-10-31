Безумный регресс: почему "Динамо" перестало быть топ-клубом в Украине

Что не так с сегодняшним "Динамо" и когда началось реверсивное движение в развитии?

Киевское "Динамо" проводит очередной турбулентный сезон: команда выбыла из квалификации в Лигу Европы и Лигу конференций, в УПЛ идет вне топ-3, а на днях покинула розыгрыш Кубка Украины, потерпев разгромное поражение от донецкого "Шахтера".

Проблема 1: отсутствие стратегии

Есть верная народная примета: если "Динамо" проиграло в любом матче, в соцсети лучше не заходить. Из всех уголков с мощным напором льется народный гнев, приводится ассорти из аргументов, почему для "Динамо" все пропало и этот клуб никогда не будет таким, как раньше. Но если отбросить эмоции, то все очень просто: мир изменился, а "Динамо" – нет .

Я всегда скептически настроен к таким должностям, как "директор по стратегическому развитию", но, кажется, именно этого сегодня у "Динамо" и нет – стратегии. Потому что последние кадровые решения на тренерском мостике можно назвать концептом "латания дыр". Вспомните: ушел Луческу, Шовковский стал и.о. Позитивный импульс, который легендарный вратарь принес команде, работал - "Динамо" спасло тот сезон, а через год выиграло чемпионат без единого поражения.

Впрочем, Шовковский не получил необходимого усиления под еврокубки. Пройдя мальтийский "Хамрун Спартанс" во втором раунде квалификации ЛЧ, киевляне выбыли от кипрского "Пафоса". И все же им удалось пробиться в Лигу Европы, но выступление в основном этапе получилось неудачным – 34 место из 36. В чемпионате команда тоже посыпалась, выдав серию из четырех поражений подряд.

Александр Шоковский (фото: ФК "Динамо")

Конечно, отставка Шовковского в тех условиях выглядела логичной. Команду подхватил Игорь Костюк, работавший с юношеской командой. Впрочем, сценарий повторился: ситуация стабилизировалась и и.о. превратился в полноценного главного тренера.

Впрочем, уже в конце прошлого сезона у братьев Суркисов были все основания поблагодарить Костюка за работу и заняться поисками нового специалиста. Да, "Динамо" выиграло Кубок Украины, но 4 место в чемпионате вряд ли можно расценивать иначе, чем как катастрофу.

Игорь Костюк (фото: ФК "Динамо")

Несмотря на это, Костюк остается в должности. И уже в новом сезоне проваливается квалификация сначала в Лигу Европы, а затем и в Лигу конференций. Лично меня не на шутку разозлил тот факт, что в двух матчах с "Карабахом" один из лучших и самых опытных игроков "Динамо" Виталий Буяльский получил от тренерского штаба аж… 9 минут на два матча!

Дальше произошло поражение от "Буковины" (0:3) и тут бы позавидовать нервной системе боссов "Динамо": их рука с "Паркером" между большим и указательным пальцами не совершила резкого движения под приказом об увольнении. В конце концов, уже тогда возникал вопрос: а откуда такой кредит доверия к тренеру, который провалил предыдущий чемпионат, квалификацию в еврокубки и разгромно проиграл команде, только что повысившейся из Первой лиги?

Отставка Костюка стала вопросом времени – часы пробили после проигрыша "Полесью" (1:3), хотя "Динамо" с 6-й минуты играло в большинстве. А сам тренер заявил после матча, что злую шутку с "Динамо" сыграло удаление у соперника…

В конце концов, стратегия "латания дыр" может продолжиться уже Мацеем Кендзериком. Если он не убедит руководство клуба в своем соответствии должности, тогда есть шанс разорвать этот круг из изоленты и наконец заняться полноценным ремонтом.

Мацей Кендорек (фото: ФК "Динамо")

В последний раз стратегия "Динамо" была эффективной в 2020 году, когда команду возглавил Мирча Луческу. За три года румынский специалист выжал максимум из своих игроков, открыл футбольному миру Илью Забарного, продажа которого в "Борнмут" (а оттуда - в ПСЖ) принесла "Динамо" серьезные деньги. Добавьте сюда трансфер Миколенко в "Эвертон", прогресс Ваната и Цыганкова. В конце концов, во времена Луческу "Динамо" играло в Лиге чемпионов против "Барселоны" и "Баварии". И это тоже приносило клубу значительные средства.

Проблема 2: иллюзия динамовских сердец

И ее источником стал… Сергей Ребров.

Да-да, именно успешная работа Сергея Реброва в период с 2014 по 2017 год заставила многих поверить в то, что успешный в прошлом футболист "Динамо" может стать не менее успешным главным тренером. Ребров пока последний тренер, которому удалось вывести "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов (2016) и в 1/4 Лиги Европы (2015).

Фактически, эта гипотеза – не более чем иллюзия. В этой истории следует не забывать, что у Реброва работал квалифицированный тренерский штаб, наиболее заметной фигурой из которого был Рауль Рианчо. В последний сезон Ребров тренировал "Динамо" уже без своего помощника и качество игры немного изменилось не в лучшую сторону. Хотя следует признать, что Сергей Станиславович проделал огромную работу со столичным клубом. Продлевать Реброва было нужно, но переговорный процесс инициировали слишком поздно.

Сергей Ребров – последнее успешное "Динамовское сердце" (фото: ФК "Динамо")

После Реброва "Динамо" тренировали Александр Хацкевич (2017-2019) и Алексей Михайличенко (2019-2020), но чемпионский титул никто из них так и не выиграл – в тот момент продолжалась эпоха Паулу Фонсеки в "Шахтере", которая сменилась первым ураганным сезоном Луиша Каштру: в нем "Динамо" хоть и заняло второе место, но отстало от "горняков" на 23 очка.

В целом, с идеологией "сердец" пора заканчивать. Буряк, Демьяненко, Сабо, Хацкевич, Михайличенко, Шовковский, Костюк – все они замечательные люди, многое сделали для "Динамо" и умеют выручить в трудный момент, но никто из них так и не построил топ-команду в долгосрочной перспективе.

Проблема 3: подбор игроков

Тем не менее, "Динамо" остается известным и сильным брендом в Украине. Вряд ли у нас есть много игроков, которые отказались бы играть за этот клуб. Внутренняя селекция – очень важный момент. Посмотрите, как в Германии работает Бавария, а во Франции ПСЖ? И даже в Украине "Шахтер" спокойно усиливает состав Глейкером Мендосой и Проспером Оба – легионерами, проявившими себя в других клубах и адаптировавшимися к современным реалиям в Украине. И это не нуждается в супербольших вложениях.

"Динамо" же давно не имело успешных трансферов из-за границы. Можно вспомнить разве Карлоса Де Пену или Беньямина Вербича. После этого все было грустно. Много ли наиграли Кахим Перрис и Владислав Бленуце? Сейчас в похожей ситуации оказался Пьер Мунгенге. Джастин Лонвейк уходил в аренду, но вернулся в команду. Впрочем, назвать его важной фигурой в нынешнем "Динамо" сложно.

Бывший футболист "Динамо" Артем Кравец утверждает, что в клубе нет полноценного селекционного отдела. Если это так, то это нонсенс: в 2026 профессиональный клуб с чемпионскими амбициями и представитель Украины в квалификации еврокубков просто полагается на рекомендации агентов, а не сам ведет поиск и отбор футболистов для первой команды.

Проблема 4: своя рубашка поближе к телу

Принцип "лояльности вместо профессионализма" всегда отражается на результатах. И сегодняшнее "Динамо" – яркий пример. Если появление Вячеслава Суркиса в воротах еще можно объяснить кадровыми трудностями и травмой Руслана Нещерета в начале сезона, то большое количество игрового времени для Кристана Биловара остается загадкой. Что это было: указание сверху или попытка Костюка "выслужиться" перед руководителями клуба – остается только гадать.

В этой ситуации несколько жалко самих ребят: Биловар рассказывал о том, сколько угроз и негатива он получал в социальных сетях после неудачных игр, а Вячеслав Суркис допустил ошибки в том же злопамятном матче с "Буковиной", что не может не оставить негативного следа на его психологическом состоянии.

И этот же принцип, похоже, применяется и в самом клубе, на разных должностях. А тот же Артем Кравец в прошлом году вспоминал о проблемах внутри клубной академии и отборе детей в "Динамо".

Проблема 5: неумение вовремя продать

Выше мы упоминали об успешных трансферах на выход: Миколенко и Забарный. Такими же могли быть переходы Ваната и Цыганкова, но эти футболисты ушли за меньшие деньги, чем Динамо могло за них выручить.

К трансферно-экспортным неудачам можно смело относить историю со сорванным переходом Владимира Бражко к "Вулвергемптону", что также негативно повлияло на выступления игрока. Николаю Шапаренко – 28 лет и свой шанс перейти к хорошему европейскому чемпионату, похоже, он уже упустил. Летом много писали об интересе к Матвею Пономаренко со стороны "Галатасарая" или "Порту" – как следствие, футболист подписал новый контракт с "Динамо".

Мотив Пономаренко (фото: ФК "Динамо")

Теперь именно Матвей Пономаренко и Тарас Михавко выглядят футболистами, которые могут стать ценными активами для "Динамо" в ближайшее время: если клуб получит хорошее предложение, переход каждого из них принесет серьезные средства, которые даже могут покрыть годовой бюджет.

Ну и в качестве бонуса: "Динамо" стало достаточно закрытым для медиа. Эта история существовала еще во времена Шовковского, но с приходом на тренерскую скамью Костюка внешние коммуникации свелись к минимуму. Сейчас в этом направлении момент неопределенности, однако Мацей Кендзерек выглядит более либеральным к медиа, чем его предшественники. И все же, тенденция огорчает.

Конечно, Григорий и Игорь Суркисы инвестировали огромные средства в "Динамо" и неизвестно, существовал ли бы клуб сейчас вообще, учитывая все внешние обстоятельства. Но модель управления и кадровые решения продолжают уже который год вызывать вопросы, на которые клуб не дает четких ответов. И здесь упоминается цитата известного в прошлом телеведущего, а ныне представителя топ-менеджмента "Полесье" Александра Денисова: "Пора прекратить спать на старых вымпелах". Потому что в этом сезоне, похоже, новых вымпелов офис на Грушевского может и не дождаться…