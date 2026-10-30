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Другое 30 октября 2026 · 16:33

Два подиума за день: украинки продолжили медальное наступление на ЧМ по борьбе

Наталья Кливчуцкая и Мария Винник пополнили копилку сборной Украины новыми наградами
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Два подиума за день: украинки продолжили медальное наступление на ЧМ по борьбе
Наталья Кливчуцкая (фото: Ассоциация спортивной борьбы Украины)

Женская сборная Украины по борьбе продолжает успешное шествие на мировом первенстве в Казахстане. После триумфа Анастасии Алпеевой украинские спортсменки завоевали еще две награды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Прорыв Кливчуцкой и успех Винник

Настоящим прорывом турнира в Астане стало выступление 22-летней Натальи Кливчуцкой в весовой категории до 55 кг. Уверенно одолев соперниц из Македонии, России и Турции с общим счетом 14:2, украинка впервые в своей карьере пробилась в финал взрослого чемпионата мира.

В решающем поединке за золото Кливчуцкая уступила действующей чемпионке мира U-20, американке Эверест Лейдекер (1:4). Завоеванная серебряная медаль стала крупнейшим личным достижением украинской борчихи на международной арене.

Два подиума за день: украинки продолжили медальное наступление на ЧМ по борьбе

Параллельно в весовой категории до 59 кг о себе заявила первая сеяная турнира Мария Винник. Пройдя турнирную сетку благодаря победам над представительницами Венгрии и Китая, украинка оступилась в полуфинале в поединке с американкой Абигейл Нетте.

Однако в напряженной утешительной схватке за бронзовую награду Винник вырвала победу у россиянки Светланы Липатовой со счетом 7:6, добавив к прошлогоднему "серебру" еще одну медаль чемпионата мира.

Два подиума за день: украинки продолжили медальное наступление на ЧМ по борьбе

Общий зачет сборной Украины на ЧМ-2026

Мировое первенство по борьбе в Астане продлится до 1 ноября. Всего Украину на этом турнире представляют 30 борцов в трех разных дисциплинах.

Сейчас украинские борчихи имеют в своем активе уже три награды ЧМ-2026:

  • "Золото" – Анастасия Алпеева (весовая категория до 76 кг)
  • "Серебро" – Наталья Кливчуцкая (весовая категория до 55 кг)
  • "Бронза" – Мария Винник (весовая категория до 59 кг)

Также сегодня Украина завоевала первые медали на ЧМ-2026 по тяжелой атлетике.

Теги: Чемпионат мира Сборная Украины Спортсмены
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