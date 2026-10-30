rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 30 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Інше Два подіуми за день: українки продовжили медальний наступ на ЧС з боротьби
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 30 жовтня 2026 · 16:33

Два подіуми за день: українки продовжили медальний наступ на ЧС з боротьби

Наталія Клівчуцька та Марія Винник поповнили скарбничку збірної України новими нагородами
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Два подіуми за день: українки продовжили медальний наступ на ЧС з боротьби
Наталія Клівчуцька (фото: Асоціація спортивної боротьби України)

Жіноча збірна України з боротьби продовжує успішну ходу на світовій першості в Казахстані. Після тріумфу Анастасії Алпєєвої українські спортсменки вибороли ще дві нагороди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Прорив Клівчуцької та успіх Винник

Справжнім проривом турніру в Астані став виступ 22-річної Наталії Клівчуцької у ваговій категорії до 55 кг. Впевнено здолавши суперниць із Македонії, Росії та Туреччини із загальним рахунком 14:2, українка вперше у своїй кар'єрі пробилася до фіналу дорослої світової першості.

У вирішальному поєдинку за золото Клівчуцька поступилася чинній чемпіонці світу U-20, американці Еверест Лейдекер (1:4). Здобута срібна медаль стала найбільшим особистим досягненням української борчині на міжнародній арені.

Два подіуми за день: українки продовжили медальний наступ на ЧС з боротьби

Паралельно у ваговій категорії до 59 кг вагоме слово мовила перша сіяна турніру Марія Винник. Пройшовши сітку через перемоги над представницями Угорщини та Китаю, українка оступилася у півфіналі проти американки Абігаїл Нетте. Проте у напруженій втішній сутичці за бронзову нагороду Винник вирвала перемогу в росіянки Свєтлани Ліпатової з рахунком 7:6, додавши до свого торішнього "срібла" чергову медаль чемпіонату світу.

Два подіуми за день: українки продовжили медальний наступ на ЧС з боротьби

Загальний залік збірної України на ЧС-2026

Світова першість із боротьби в Астані триватиме до 1 листопада. Загалом Україну на цьому турнірі представляють 30 борців у трьох різних дисциплінах.

Наразі українські борчині мають у своєму доробку вже три нагороди ЧС-2026:

  • "Золото" – Анастасія Алпєєва (вагова категорія до 76 кг)
  • "Срібло" – Наталія Клівчуцька (вагова категорія до 55 кг)
  • "Бронза" – Марія Винник (вагова категорія до 59 кг)

Також сьогодні Україна здобула перші медалі на ЧС-2026 з важкої атлетики.

Теги: Чемпіонат світу Збірна України Спортсмени
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
"Шахтар" проти "Оболоні", Ротань в гостях у Костишина: анонс 11-го туру УПЛ "Шахтар" проти "Оболоні", Ротань в гостях у Костишина: анонс 11-го туру УПЛ Скандальне рішення CAS: Міжнародну федерацію хокею зобовʼязали повернути до змагань російські збірні Скандальне рішення CAS: Міжнародну федерацію хокею зобовʼязали повернути до змагань російські збірні Канело та Мбіллі провели вогняну битву поглядів перед титульним боєм Канело та Мбіллі провели вогняну битву поглядів перед титульним боєм
Точки зору
Кирило Круторогов
П'ять очікувань від Ель Класико: Флік проти Моуріньо, ідея проти війни Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Олександр Чепілко
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"