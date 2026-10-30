Два подіуми за день: українки продовжили медальний наступ на ЧС з боротьби

Жіноча збірна України з боротьби продовжує успішну ходу на світовій першості в Казахстані. Після тріумфу Анастасії Алпєєвої українські спортсменки вибороли ще дві нагороди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Прорив Клівчуцької та успіх Винник

Справжнім проривом турніру в Астані став виступ 22-річної Наталії Клівчуцької у ваговій категорії до 55 кг. Впевнено здолавши суперниць із Македонії, Росії та Туреччини із загальним рахунком 14:2, українка вперше у своїй кар'єрі пробилася до фіналу дорослої світової першості.

У вирішальному поєдинку за золото Клівчуцька поступилася чинній чемпіонці світу U-20, американці Еверест Лейдекер (1:4). Здобута срібна медаль стала найбільшим особистим досягненням української борчині на міжнародній арені.

Паралельно у ваговій категорії до 59 кг вагоме слово мовила перша сіяна турніру Марія Винник. Пройшовши сітку через перемоги над представницями Угорщини та Китаю, українка оступилася у півфіналі проти американки Абігаїл Нетте. Проте у напруженій втішній сутичці за бронзову нагороду Винник вирвала перемогу в росіянки Свєтлани Ліпатової з рахунком 7:6, додавши до свого торішнього "срібла" чергову медаль чемпіонату світу.

Загальний залік збірної України на ЧС-2026

Світова першість із боротьби в Астані триватиме до 1 листопада. Загалом Україну на цьому турнірі представляють 30 борців у трьох різних дисциплінах.

Наразі українські борчині мають у своєму доробку вже три нагороди ЧС-2026: