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Інше 30 жовтня 2026 · 15:49

Три роки очікування: Україна здобула перші медалі на ЧС-2026 з важкої атлетики

Ольга Івженко виборола дві нагороди у ваговій категорії до 57 кг
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Три роки очікування: Україна здобула перші медалі на ЧС-2026 з важкої атлетики
Ольга Івженко (фото: Федерація важкої атлетики України)

Українська збірна з важкої атлетики відкрила лік нагородам на світовій першості у китайському Нінбо. Ольга Івженко продемонструвала вражаючий результат у ваговій категорії до 57 кг та перервала тривалу медальну паузу нашої збірної.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на НОК України.

Драматична боротьба за медалі

Івженко виборола срібну нагороду в ривку та бронзову медаль у двоборстві. Ці здобутки стали першими для збірної України на світових першостях з 2023 року.

У ривку українська спортсменка впевнено виконала всі три спроби, послідовно взявши вагу 91 кг, 94 кг та 96 кг. Цей показник приніс Івженко мале "срібло", де вона поступилася лише представниці КНДР О Кван Ок (102 кг). У поштовху українка зафіксувавши у третій спробі 118 кг і посіла четверте місце. За сумою двох вправ Ольга здобула 214 кг, що забезпечило їй бронзову нагороду у двоборстві – велику медаль чемпіонату світу.

Результати у ваговій категорії до 57 кг (двоборство):

  1. О Кван Ок (КНДР) – 227 кг (102 + 125)
  2. Чень Гуаньлінь (Тайвань) – 215 кг (90 + 125)
  3. Ольга Івженко (Україна) – 214 кг (96 + 118)

Три роки очікування: Україна здобула перші медалі на ЧС-2026 з важкої атлетики

Результативний сезон Івженко

Для Івженко це перша в кар'єрі нагорода дорослого чемпіонату світу, яка продовжила її серію успішних виступів у 2026 році.

На початку року українка здобула "срібло" дорослого чемпіонату Європи, а незадовго до світової першості стала абсолютною чемпіонкою Європи серед молоді до 23 років.

На турнірі в Нінбо Україну представляють семеро спортсменів. Попереду на поміст вийдуть ще четверо українців, зокрема лідерка жіночої збірної та чотириразова чемпіонка Європи Каміла Конотоп.

Варто зазначити, що чемпіонат світу-2026 відкриває кваліфікаційний період до Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі. Тож здобуті Ольгою нагороди – важливий результат на шляху до олімпійської ліцензії.

Раніше ми повідомили, що Норвегія пригрозила бойкотом ЧС-2030 з важкої атлетики в Москві.

Теги: Спортсмени Чемпіонат світу Збірна України
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