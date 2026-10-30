"Це просто немислимо": у Норвегії пригрозили бойкотом ЧС-2030 з важкої атлетики в Москві

У Норвегії виключили можливість участі національної збірної з важкої атлетики у чемпіонаті світу 2030 року, який має відбутися в Москві. Президент місцевої федерації Стіан Грімсет заявив, що не відправлятиме спортсменів на змагання в Росію, а в разі незгоди керівництва організації готовий залишити свою посаду.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на видання NRK.

Норвегія не планує відправляти спортсменів до Росії

Президент Федерації важкої атлетики Норвегії Стіан Грімсет відреагував на рішення Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) провести чемпіонат світу-2030 в Москві. Посадовець категорично виступив проти участі норвезьких спортсменів у турнірі.

За словами Грімсета, якщо він залишатиметься на посаді президента федерації на момент проведення світової першості, то не дозволить національній збірній вирушити до Росії.

"Якщо я й надалі буду президентом, то чітко дам зрозуміти, що ми не відправлятимемо спортсменів на чемпіонат у Росію", - заявив функціонер.

Він також додав, що розраховує на підтримку ради федерації. Водночас, якщо керівництво організації не погодиться з його позицією, Грімсет готовий подати у відставку.

Грімсет назвав проведення чемпіонату світу у Росії немислимим

Норвезький функціонер наголосив, що країна-агресорка, яка веде війну, не повинна отримувати право на проведення міжнародних спортивних змагань такого рівня.

"Країна, яка перебуває у стані війни, будучи при цьому агресором, жодним чином не може бути господарем чемпіонату. Звісно, я певною мірою розумію, що спортсменів слід максимально захищати, щоб вони могли займатися спортом, а не політикою. Але щоб Міжнародна федерація важкої атлетики доручила Росії проведення чемпіонату світу - це просто немислимо", -підкреслив Грімсет.

Коли Норвегія визначиться з бойкотом

Наступні вибори президента Федерації важкої атлетики Норвегії мають відбутися у 2027 році - тоді завершиться дворічний термін перебування Грімсета на посаді.

У 2026 році функціонеру вже намагалися висловити недовіру, однак після голосування він зберіг керівну посаду.

Зазначимо, що Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення отримала право провести міжнародний турнір в олімпійському виді спорту. Чемпіонат світу-2030 з важкої атлетики в Москві також матиме кваліфікаційне значення для Олімпійських ігор 2032 року.

Раніше про бойкот змагань заявила Україна. Міністр молоді та спорту Матвій Бідний наголосив, що українські спортсмени не братимуть участі у світовій першості на території держави-агресорки.