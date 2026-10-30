rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 30 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Зимові види Скандальне рішення CAS: Міжнародну федерацію хокею зобовʼязали повернути до змагань російські збірні
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Зимові види 30 жовтня 2026 · 13:41

Скандальне рішення CAS: Міжнародну федерацію хокею зобовʼязали повернути до змагань російські збірні

У IIHF заявили, що не погоджуються з вердиктом Спортивного арбітражного суду, але виконуватимуть його
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Скандальне рішення CAS: Міжнародну федерацію хокею зобовʼязали повернути до змагань російські збірні
Міжнародна федерація хокею лишилось не в захваті від рішення CAS (Фото: IIHF)

Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов’язав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) допустити російські національні команди до міжнародних змагань. Рішення стосується турнірів під егідою організації, починаючи із сезону-2026/27, зокрема чемпіонатів світу серед дорослих та юніорів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційне рішення CAS.

CAS скасував рішення про відсторонення російських команд

Спортивний арбітражний суд задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії та скасував п’ять рішень ради IIHF, якими російські збірні залишалися відстороненими від міжнародних турнірів.

Таким чином, міжнародна федерація має забезпечити участь російських команд у відповідних змаганнях сезону-2026/27. Йдеться про повернення збірних різних вікових категорій до чемпіонатів світу.

В Спортивному арбітражному суді діагноз дійшли висновку, що аргументи IIHF щодо безпеки та інших ризиків не були підкріплені достатніми доказами. Водночас суд не визначав окремо, чи повинні російські хокеїсти виступати під національною символікою.

У IIHF відреагували на рішення CAS

Міжнародна федерація хокею висловила розчарування вердиктом, однак підтвердила, що поважає повноваження Спортивного арбітражного суду та виконуватиме його рішення.

У IIHF наголосили, що попередні обмеження були необхідними для гарантування безпеки всіх учасників і збереження спортивної доброчесності.

Також федерація звернула увагу на організаційні труднощі, які виникнуть через повернення російських команд. Зокрема, доведеться переглянути формати змагань, календарі, логістику, умови проживання та заходи безпеки.

У міжнародній федерації заявили, що терміново оцінять необхідні кроки та строки виконання рішення CAS.

Яких чемпіонатів світу стосується рішення

Згідно із заявою IIHF, вердикт Спортивного арбітражного суду стосується п’яти міжнародних турнірів 2027 року:

  • чемпіонату світу серед чоловічих збірних;
  • молодіжного чемпіонату світу;
  • чемпіонату світу серед жіночих збірних;
  • чемпіонату світу серед чоловічих збірних до 18 років;
  • чемпіонату світу серед жіночих збірних до 18 років.

Російські команди були відсторонені від змагань під егідою IIHF у лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Федерація регулярно продовжувала обмеження, посилаючись на безпекові ризики.

Тепер, після рішення CAS, міжнародна федерація має організувати повернення російських збірних до турнірів, хоча конкретні терміни та практичні умови реалізації цього рішення ще потребують узгодження.

Раніше ми повідомляли, що Росія отримала можливість провести чемпіонат світу в Москві - вперше від початку повномасштабного вторгнення.

Теги: Хокей Російська Федерація
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
"Шахтар" проти "Оболоні", Ротань в гостях у Костишина: анонс 11-го туру УПЛ "Шахтар" проти "Оболоні", Ротань в гостях у Костишина: анонс 11-го туру УПЛ "Почуваюся в Ер-Ріяді як удома": Усик побачив яскравий перформанс Роналду в Саудівській Аравії "Почуваюся в Ер-Ріяді як удома": Усик побачив яскравий перформанс Роналду в Саудівській Аравії "Дуже прикро дарувати перемоги росіянам": українська чемпіонка з фехтування розповіла про відбір на Олімпіаду-2028 "Дуже прикро дарувати перемоги росіянам": українська чемпіонка з фехтування розповіла про відбір на Олімпіаду-2028
Точки зору
Кирило Круторогов
П'ять очікувань від Ель Класико: Флік проти Моуріньо, ідея проти війни Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Олександр Чепілко
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"