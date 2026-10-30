Скандальне рішення CAS: Міжнародну федерацію хокею зобовʼязали повернути до змагань російські збірні

Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов’язав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) допустити російські національні команди до міжнародних змагань. Рішення стосується турнірів під егідою організації, починаючи із сезону-2026/27, зокрема чемпіонатів світу серед дорослих та юніорів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційне рішення CAS .

CAS скасував рішення про відсторонення російських команд

Спортивний арбітражний суд задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії та скасував п’ять рішень ради IIHF, якими російські збірні залишалися відстороненими від міжнародних турнірів.

Таким чином, міжнародна федерація має забезпечити участь російських команд у відповідних змаганнях сезону-2026/27. Йдеться про повернення збірних різних вікових категорій до чемпіонатів світу.

В Спортивному арбітражному суді діагноз дійшли висновку, що аргументи IIHF щодо безпеки та інших ризиків не були підкріплені достатніми доказами. Водночас суд не визначав окремо, чи повинні російські хокеїсти виступати під національною символікою.

У IIHF відреагували на рішення CAS

Міжнародна федерація хокею висловила розчарування вердиктом, однак підтвердила, що поважає повноваження Спортивного арбітражного суду та виконуватиме його рішення.

У IIHF наголосили, що попередні обмеження були необхідними для гарантування безпеки всіх учасників і збереження спортивної доброчесності.

Також федерація звернула увагу на організаційні труднощі, які виникнуть через повернення російських команд. Зокрема, доведеться переглянути формати змагань, календарі, логістику, умови проживання та заходи безпеки.

У міжнародній федерації заявили, що терміново оцінять необхідні кроки та строки виконання рішення CAS.

Яких чемпіонатів світу стосується рішення

Згідно із заявою IIHF, вердикт Спортивного арбітражного суду стосується п’яти міжнародних турнірів 2027 року:

чемпіонату світу серед чоловічих збірних;

молодіжного чемпіонату світу;

чемпіонату світу серед жіночих збірних;

чемпіонату світу серед чоловічих збірних до 18 років;

чемпіонату світу серед жіночих збірних до 18 років.

Російські команди були відсторонені від змагань під егідою IIHF у лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Федерація регулярно продовжувала обмеження, посилаючись на безпекові ризики.

Тепер, після рішення CAS, міжнародна федерація має організувати повернення російських збірних до турнірів, хоча конкретні терміни та практичні умови реалізації цього рішення ще потребують узгодження.