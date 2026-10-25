Росії віддали чемпіонат світу: міжнародна федерація ухвалила скандальне рішення

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) визначила господарів чотирьох чемпіонатів світу, які відбудуться у 2028–2030 роках. Одне з рішень стосується Росії та може стати важливим прецедентом для міжнародного спорту після початку повномасштабної війни проти України.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу IWF.
Виконавчий комітет IWF ухвалив рішення провести дорослий чемпіонат світу 2030 року в Москві. Це перший від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну випадок, коли міжнародна федерація з олімпійського виду спорту довірила РФ проведення дорослої світової першості.
Загалом Виконком IWF визначив господарів чотирьох чемпіонатів світу на період 2028–2030 років. У 2028 році Приштина (Косово) прийме молодіжну першість, Каракас (Венесуела) – юніорську, а в 2029 році дорослий ЧС відбудеться в індійському Ахмедабаді. Завершальним у цієї серії стане турнір у Москві 2030 року, точні дати якого оголосять пізніше.
Генеральний секретар організації Хосе Кіньонес публічно похвалив усі отримані заявки та висловив упевненість у "великому успіху" майбутніх змагань. Москва приймаватиме дорослий ЧС із важкої атлетики вчетверте в історії – попередні турніри відбувалися там ще за часів СРСР у 1975, 1980 та 1983 роках.
Призначення світової першості в РФ стало логічним продовженням скандальної політики IWF щодо повернення росіян та білорусів до міжнародного спорту.
У червні 2026 року федерація повністю зняла обмеження з представників цих країн та дозволила їм виступати з національною символікою, прапором і гімном.
Пізніше, у липні 2026 року, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оновив рекомендації, залишивши питання проведення турнірів на території РФ на розсуд відповідних міжнародних спортивних федерацій, чим IWF одразу скористалася.
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