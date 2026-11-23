Карлос Алькарас завершив Підсумковий турнір ATP без поразок і підтвердив статус одного з головних лідерів чоловічого тенісу. Валерія Волевач у своїй колонці для Sport RBC.UA розповідає, що вразило її у грі іспанця, кому з молодих тенісистів варто придивитися та чому вона скептично ставиться до перспектив Данила Медведєва й Александра Звєрєва.

Алькарас повернувся на вершину

Після перерви Алькарас показує своєю грою, що він не збавив оберти, а тільки перепочив. Під час турніру в нього не було жодного програшу, а також 14 перемог поспіль. І це не дивлячись на травму стегна, яка його почала турбувати протягом турніру. Іспанець розносив всіх потужними ударами, його жага та любов до гри відчувалась через екран. Навіть у фіналі, коли на кону стояв виграш, він все одно продовжував насолоджуватися.

З чотирьох дебютантів, лише Шелтон зміг вийти з групи, його гра мені дуже імпонує. Думаю в 2027 році його рівень ще більше зросте під керівництвом тренера Ферерро.

Медведєв і Зверев ніколи не стануть легендами

Зараз весь світ обговорює, що жіночий теніс став цікавим, тому що ніколи не знаєш, що нас чекає. А в чоловічому є лише два чемпіона, яких всім важко обійти. І прірва між грою досить відчутна.

Зверев, скільки б не намагався довести, що він заслуговує бути першою ракеткою світу, все одно стикається з тим, що у нього це не виходить. Я досі вважаю, що йому пощастило. Думаю, він сильно заздрить Алькарасу та Сіннеру. Насправді, особисто я не люблю дивитись матчі Медведева або Зверева, через їх невдоволення, неповагу та ниття під час гри. Як би добре вони не грали, на мою думку, їм не стати легендами та фанати їх не будуть памʼятати.

Дуже шкода Ходора та Коболлі, але в них вийшов гарний сезон. Тому я вважаю, що в них ще все попереду.

А взагалі, я не сумнівалась, що виграє Алькарас. Чому? Бо іншим спортсменам ще далеко до нього.