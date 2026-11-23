Український захисник "Юта Джаз" Святослав Михайлюк провів найкращий поєдинок у заокеанській кар'єрі. У протистоянні регулярного чемпіонату НБА проти "Даллас Маверікс" баскетболіст став головним героєм своєї команди, встановивши абсолютний національний рекорд у найсильнішій лізі світу.

Феноменальна чверть українця

Михайлюк розпочав зустріч на лаві запасних, з'явившись на паркеті всередині першої чверті. Загалом гравець збірної України відіграв 32 хвилини, за які встиг набрати фантастичні 39 очок. При цьому показник корисності "плюс-мінус" під час його перебування на майданчику склав "+6".

Головний перформанс українець видав у заключній 12-хвилинці. "Юта" весь матч перебувала в ролі наздоганяючого, а влучні дальні кидки Святослава ледь не врятували господарів від поразки. Лише за четверту чверть Михайлюк набрав 23 пункти, що стало його новим особистим рекордом результативності за один ігровий відрізок.

Підсумкова статистика українця у матчі:

Очки: 39 (2/8 двоочкових, 10/15 триочкових, 5/5 штрафних)

39 (2/8 двоочкових, 10/15 триочкових, 5/5 штрафних) Підбирання: 5

5 Результативні передачі: 3

Попри героїчні зусилля українського легіонера, "Джаз" все ж поступилися з мінімальною різницею – 114:116. Для клубу із Солт-Лейк-Сіті ця поразка стала другою поспіль, тоді як сам Михайлюк завершив з двозначною результативністю вже третій матч поспіль (раніше були 15 очок проти "Лейкерс" та 11 проти "Фінікса"), піднявши свій середній показник у сезоні до 6.8 бала за гру.

Падіння рекорду Леня

До цього вечора найвищим досягненням серед українців в НБА залишалися 33 очки, які центровий Олексій Лень набрав у квітні 2019 року в складі "Атланти" у грі проти "Мілуокі". Михайлюк перевершив цей орієнтир одразу на шість балів, очоливши історичний рейтинг вітчизняних баскетболістів за океаном.

Топ-5 особистих рекордів українців в НБА:

Святослав Михайлюк – 39 очок (листопад 2026 року)

Олексій Лень – 33 (квітень 2019)

Станіслав Медведенко – 26 (січень 2004)

Віталій Потапенко – 26 (квітень 1999)

Олексій Печеров – 24 (грудень 2009)

Окрім національного досягнення, 28-річний свінгмен із величезним запасом оновив власний кар'єрний максимум в НБА (попередній становив 28 очок у листопаді 2025 року проти "Детройта").

Також Святослав влучив 10 триочкових із 15 спроб (66.7% реалізації). Раніше його стелею були 6 дальніх влучань за гру, а тепер українець повторив другий найкращий результат в історії франшизи "Юта Джаз" за кількістю точних триочкових в одному поєдинку. Рекорд належить хорвату Бояну Богдановичу – 11 триочкових за матч.