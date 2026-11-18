Айнарс Багатскіс оголосив список гравців на поєдинки проти Португалії та Чорногорії. Команді не допоможе травмований Іван Ткаченко, а Олександр Липовий повертається до національної збірної.

З ким зіграє Україна у відборі на чемпіонат світу

Чоловіча збірна України 23 листопада розпочне підготовку до матчів другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027.

У першому поєдинку ігрового вікна підопічні Айнарса Багатскіса зустрінуться з Португалією (26 листопада). Далі на українців чекає номінально домашній матч проти Чорногорії, який відбудеться 29 листопада в Ризі на майданчику Xiaomi Arena.

Заявка збірної України на листопадові матчі:

Захисники:

Максим Шульга (Реал, Іспанія);

Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія);

Єгор Сушкін (Харківські Соколи, Україна);

Ілля Тиртишник (Есперія Олімпія, Італія).

Форварди:

Олексій Соловйов (Харківські Соколи, Україна);

Олександр Липовий (без клубу);

Олександр Кобзистий (без клубу);

Артем Ковальов (Орду, Азербайджан);

Андрій Войналович (Таураге, Литва);

В’ячеслав Бобров (Сталь Острув, Польща);

Данііл Шеліст (Ов'єдо, Іспанія).

Центрові:

Ростислав Новицький (Динамо, Румунія);

Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія).

Головний тренер команди – Айнарс Багатскіс. Його асистентами будуть Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс та Олександр Томаревський.

Склад збірної України з баскетболу на матчі листопада 2026 (інфографіка: ФБУ)

Багатскіс пояснив кадрові зміни у збірній України

Головною втратою команди став форвард Іван Ткаченко, який травмувався під час матчу Латвійсько-естонської ліги за "Рига Зеллі". Також під питанням участь у найближчих поєдинках Андрія Войналовича. Кадрову ситуацію прокоментував Айнарс Багатскіс:

"Додалися Липовий і Соловйов — це ті зміни, які ми маємо зараз. Як ви знаєте, у професійному спорті без травм не буває. На жаль, зараз вони зачепили нас, і доволі серйозно. На ці ігри точно не буде Ткаченка, під питанням можливість зіграти у Войналовича. Це ми дізнаємося за кілька днів — фактично в останні дні перед початком тренувань. У звʼязку з цим на цю позицію у нас додався Соловйов", – сказав тренер.

Окремо наставник збірної відзначив повернення Олександра Липового, який пропустив літні матчі через сімейні обставини, та новий виклик для Олексія Соловйова:

"Думаю, для хлопців це серйозний крок, особливо для Соловйова — для нього це буде новий виклик. Також зіграє Липовий, який повертається у збірну після того, як влітку не міг грати через сімейні обставини. Можливо до цього складу додасться ще гравець, але поки що не будемо говорити про це", – зазначив Багатскіс.

Водночас тренер наголосив, що команда не збирається шукати виправдань через кадрові втрати та налаштована виконувати поставлені завдання:

"Але як я завжди кажу, це збірна, і я хотів би сказати ці слова: незамінних гравців немає. Будемо вирішувати завдання, які перед нами стоять. Перші кроки ми зробили ще на попередніх етапах — продовжимо в тому складі, який є зараз", – підсумував фахівець.

Підготовку до матчів українці розпочнуть 23 листопада в португальському Порту.

Нагадаємо, за підсумками другого етапу кваліфікації три найкращі команди групи I вийдуть до фінальної частини чемпіонату світу-2027. Загалом Європа матиме 12 представників на світовій першості, яка відбудеться в Катарі з 27 серпня до 12 вересня 2027 року.