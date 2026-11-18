Айнарс Багатскіс оголосив список гравців на поєдинки проти Португалії та Чорногорії. Команді не допоможе травмований Іван Ткаченко, а Олександр Липовий повертається до національної збірної.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Чоловіча збірна України 23 листопада розпочне підготовку до матчів другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027.
У першому поєдинку ігрового вікна підопічні Айнарса Багатскіса зустрінуться з Португалією (26 листопада). Далі на українців чекає номінально домашній матч проти Чорногорії, який відбудеться 29 листопада в Ризі на майданчику Xiaomi Arena.
Заявка збірної України на листопадові матчі:
Захисники:
Максим Шульга (Реал, Іспанія);
Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія);
Єгор Сушкін (Харківські Соколи, Україна);
Ілля Тиртишник (Есперія Олімпія, Італія).
Форварди:
Олексій Соловйов (Харківські Соколи, Україна);
Олександр Липовий (без клубу);
Олександр Кобзистий (без клубу);
Артем Ковальов (Орду, Азербайджан);
Андрій Войналович (Таураге, Литва);
В’ячеслав Бобров (Сталь Острув, Польща);
Данііл Шеліст (Ов'єдо, Іспанія).
Центрові:
Ростислав Новицький (Динамо, Румунія);
Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія).
Головний тренер команди – Айнарс Багатскіс. Його асистентами будуть Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс та Олександр Томаревський.
Головною втратою команди став форвард Іван Ткаченко, який травмувався під час матчу Латвійсько-естонської ліги за "Рига Зеллі". Також під питанням участь у найближчих поєдинках Андрія Войналовича. Кадрову ситуацію прокоментував Айнарс Багатскіс:
"Додалися Липовий і Соловйов — це ті зміни, які ми маємо зараз. Як ви знаєте, у професійному спорті без травм не буває. На жаль, зараз вони зачепили нас, і доволі серйозно. На ці ігри точно не буде Ткаченка, під питанням можливість зіграти у Войналовича. Це ми дізнаємося за кілька днів — фактично в останні дні перед початком тренувань. У звʼязку з цим на цю позицію у нас додався Соловйов", – сказав тренер.
Окремо наставник збірної відзначив повернення Олександра Липового, який пропустив літні матчі через сімейні обставини, та новий виклик для Олексія Соловйова:
"Думаю, для хлопців це серйозний крок, особливо для Соловйова — для нього це буде новий виклик. Також зіграє Липовий, який повертається у збірну після того, як влітку не міг грати через сімейні обставини. Можливо до цього складу додасться ще гравець, але поки що не будемо говорити про це", – зазначив Багатскіс.
Водночас тренер наголосив, що команда не збирається шукати виправдань через кадрові втрати та налаштована виконувати поставлені завдання:
"Але як я завжди кажу, це збірна, і я хотів би сказати ці слова: незамінних гравців немає. Будемо вирішувати завдання, які перед нами стоять. Перші кроки ми зробили ще на попередніх етапах — продовжимо в тому складі, який є зараз", – підсумував фахівець.
Підготовку до матчів українці розпочнуть 23 листопада в португальському Порту.
Нагадаємо, за підсумками другого етапу кваліфікації три найкращі команди групи I вийдуть до фінальної частини чемпіонату світу-2027. Загалом Європа матиме 12 представників на світовій першості, яка відбудеться в Катарі з 27 серпня до 12 вересня 2027 року.