Український футболіст Михайло Мудрик уперше публічно заявив, що вважає збірну України можливим місцем потрапляння мельдонію до свого організму. Він також розкритикував систему безпеки в національній команді та звинуватив її представників у відсутності належної підтримки після початку допінгового скандалу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на інтерв'ю Михайла Мудрика Youtube-каналу "В гостях у Гордона" .

Мудрик припустив, що мельдоній потрапив до його організму у збірній

Футболіст стверджує, що до початку допінгової справи взагалі не знав про існування мельдонію та ніколи раніше не стикався з цим препаратом. За його словами, він дізнався про речовину лише після того, як отримав повідомлення про позитивний допінг-тест.

Мудрик звернув увагу на те, що, на його думку, цей препарат можна дістати лише у Східній Європі, тоді як в Англії він нібито недоступний. Оскільки в той період футболіст приїжджав до України лише для виступів за національну команду, він припускає, що речовина могла потрапити до його організму саме там.

"В Україну я приїжджав у цей час тільки у збірну. У збірній України абсолютно відсутня якась система охорони, яка мала б бути на такому рівні, як у національних командах", - заявив футболіст.

Михайло розкритикував систему безпеки у збірній

Окремо Мудрик розповів про організацію медичного забезпечення та приймання препаратів у національній команді. За його словами, у збірній є нутриціолог, який приблизно раз на два дні приносив футболістам склянки з таблетками, які гравці мали випити.

Водночас він порівняв цю практику з підходом у клубах, де, за його словами, існують спеціальні працівники, відповідальні за безпеку команди під час виїздів та перебування в готелях.

Мудрик наголосив, що бачить декілька можливих сценаріїв потрапляння мельдонію до його організму під час перебування у збірній, однак конкретного способу не назвав.

Мудрик прямо звинуватив збірну України

Під час розмови футболіста прямо запитали, чи звинувачує він національну команду в ситуації, яка призвела до його дискваліфікації. Мудрик відповів ствердно.

Також він заявив, що не отримав очікуваної підтримки після виникнення проблем із допінговою справою.

"Чесно, я скажу: вона робила вигляд, що допомагала. Але насправді допомоги не було. Вони створювали більше проблем, ніж допомагали. І тоді, коли ми найбільше потребували допомоги, вони, можна сказати, відвернулися від нас", - сказав футболіст.

Наприкінці Мудрик додав, що ця ситуація навчила його розраховувати передусім на власні сили, адже люди, від яких він очікував підтримки, не допомогли йому в складний момент.