Повернення відкладається: Де Дзербі засмутив новиною про стан Мудрика в "Тоттенгемі"

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу лондонського клубу .

Що сказав Де Дзербі

Раніше очікувалося, що український вінгер зможе повернутися на поле до поєдинку проти "Крістал Пелес". Втім, Роберто Де Дзербі чітко окреслив нові терміни повернення гравця після травми гомілковостопного суглоба.

"До міжнародної паузи, можливо, повернуться Тосін і Бергвалль. Можливо, не в стартовому складі проти "Лідса", але, сподіваюся, вони будуть доступні. Мудрик і Савіо – після міжнародної паузи", - цитує італійця офіційний сайт "шпор".

Складний старт Мудрика в "Тоттенгемі"

Нагадаємо, Михайло Мудрик приєднався до "Тоттенгема" у вересні 2026 року на правах оренди з "Челсі", де його повноцінний контракт чинний до червня 2031 року. Поки що гравець встиг провести за новий клуб лише один матч – у 3-му турі АПЛ проти "Ноттінгем Форест" (0:0), вийшовши на заміну на 74-й хвилині.

Одразу після тієї зустрічі українець вибув через ушкодження й досі залишається поза грою, пропустивши не лише поєдинки АПЛ, а й матчі національної збірної України в Лізі націй.