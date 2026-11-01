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Футбол 01 листопада 2026 · 15:44

Повернення відкладається: Де Дзербі засмутив новиною про стан Мудрика в "Тоттенгемі"

Український вінгер досі відновлюється після травми і пропустить найближчі матчі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Повернення відкладається: Де Дзербі засмутив новиною про стан Мудрика в "Тоттенгемі"
Михайло Мудрик (фото: Getty Images)

Головний тренер лондонського "Тоттенгема" Роберто Де Дзербі розповів про кадрово-медичну ситуацію в команді. Італійський фахівець повідомив неприємні новини щодо термінів відновлення українського вінгера Михайла Мудрика.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу лондонського клубу.

Що сказав Де Дзербі

Раніше очікувалося, що український вінгер зможе повернутися на поле до поєдинку проти "Крістал Пелес". Втім, Роберто Де Дзербі чітко окреслив нові терміни повернення гравця після травми гомілковостопного суглоба.

"До міжнародної паузи, можливо, повернуться Тосін і Бергвалль. Можливо, не в стартовому складі проти "Лідса", але, сподіваюся, вони будуть доступні. Мудрик і Савіо – після міжнародної паузи", - цитує італійця офіційний сайт "шпор".

Складний старт Мудрика в "Тоттенгемі"

Нагадаємо, Михайло Мудрик приєднався до "Тоттенгема" у вересні 2026 року на правах оренди з "Челсі", де його повноцінний контракт чинний до червня 2031 року. Поки що гравець встиг провести за новий клуб лише один матч – у 3-му турі АПЛ проти "Ноттінгем Форест" (0:0), вийшовши на заміну на 74-й хвилині.

Одразу після тієї зустрічі українець вибув через ушкодження й досі залишається поза грою, пропустивши не лише поєдинки АПЛ, а й матчі національної збірної України в Лізі націй.

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Теги: Футбол Чемпіонат Англії Тоттенхэм
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