Ефектний порятунок у Ель-Класіко: диво-сейв Луніна проти "Барси" претендує на визнання в Іспанії (відео)

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін отримав престижну номінацію в Іспанії. Ла Ліга включила ключовий порятунок українця в Ель-Класіко проти "Барселони" до списку претендентів на найкращий сейв за підсумками жовтня.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу організації .

Вирішальний момент у Ель-Класіко

Яскравий епізод за участю українського воротаря стався на 66-й хвилині принципового протистояння з "Барселоною" за рахунку 1:1. Захисник каталонців Жерар Мартін із близької відстані прицільно замикав головою подачу з кутового, однак Лунін продемонстрував неймовірну реакцію, дивом "склався" та відбив м'яч.

Цей порятунок став переломним у грі: у підсумку "Реал" здобув перемогу з рахунком 2:1 завдяки дублю Кіліана Мбаппе. Загалом за матч українець виконав п'ять сейвів.

У цьому поєдинку Лунін вперше у сезоні вийшов у стартовому складі "вершкових", замінивши Тібо Куртуа, який захворів на грип. Понад те, після заміни Федеріко Вальверде на 62-й хвилині саме український воротар догравав принципове дербі з капітанською пов'язкою.

Конкуренти у голосуванні

За оцінками видання Marca, порятунок Луніна вже претендує на статус найкращого сейву усього поточного сезону Іспанії. Переможця визначать за сумою голосування вболівальників та оцінок спеціального журі.

Суперниками українця у боротьбі за нагороду жовтня стали:

Еміль Аудеро ("Райо Вальєкано")

Анхель Фортуньйо ("Еспаньйол")

Цікаво, що бельгієць Тібо Куртуа цього сезону ще жодного разу не потрапляв до списку номінантів на цю нагороду. Для Луніна це була вже п'ята гра проти "Барселони" в кар'єрі, і у чотирьох із них мадридці святкували перемогу.