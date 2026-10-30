Эффектное спасение в Эль-Классико: чудо-сейв Лунина против "Барсы" претендует на признание в Испании (видео)

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин получил престижную номинацию в Испании. Ла Лига включила ключевое спасение украинца в Эль-Классико против "Барселоны" в список претендентов на лучший сейв по итогам октября.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу организации .

Решающий момент в Эль-Класико

Яркий эпизод с участием украинского вратаря произошел на 66-й минуте принципиального противостояния с "Барселоной" при счете 1:1. Защитник каталонцев Жерар Мартин с близкого расстояния прицельно замыкал головой подачу с углового, однако Лунину удалось продемонстрировать невероятную реакцию, эффектно сложиться и отбить мяч.

Это спасение стало переломным в игре: в итоге "Реал" одержал победу со счетом 2:1 благодаря дублю Килиана Мбаппе. Всего за матч украинец выполнил пять сейвов.

В этом поединке Лунин впервые в сезоне вышел в стартовом составе "сливочных", заменив Тибо Куртуа, который заболел гриппом. Более того, после замены Федерико Вальверде на 62-й минуте именно украинский голкипер доигрывал принципиальное дерби с капитанской повязкой.

Конкуренты в голосовании

По оценкам издания Marca, спасение Лунина уже претендует на статус лучшего сейва всего текущего сезона в Испании. Победителя определят по сумме голосов болельщиков и оценок специального жюри.

Соперниками украинца в борьбе за награду октября стали:

Эмиль Аудеро ("Райо Вальекано")

Анхель Фортуньо ("Эспаньол")

Интересно, что бельгиец Тибо Куртуа в этом сезоне еще ни разу не попадал в список номинантов на эту награду. Для Лунина это была уже пятая игра против "Барселоны" в карьере, и в четырех из них мадридцы праздновали победу.