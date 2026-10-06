Сборная Украины: поблагодарим за разочарование

Хотели подарить радость

В сборной это понимают и сами говорят. Виктор Цыганков накануне игры с Венгрией сказал, что сборная – для наших людей и хочется, чтобы они порадовались. Мальдер в раздевалке после Тбилиси призвал игроков видеть позитив и держать голову высоко. Все правильно: в то время, когда украинцы живут между тревогами и новостями с фронта, девяносто минут футбола могут стать маленькой отдушиной.

Но отдушина работает только тогда, когда на поле есть за что болеть. А вышло наоборот. Вместо положительных эмоций – раздражение после безотчетной игры в Тбилиси, шок от разгрома в Трнаве и горькое чувство дежавю после пропущенного на 85-й минуте гола от венгров, когда мы только что поверили в камбэк. Люди, искавшие в этих матчах мало-мальски радости, получили еще одну порцию разочарования. И это, пожалуй, самое неприятное во всем сентябрьско-октябрьском цикле.

Дверь открыта. А что за ней?

Еще до старта Мальдера честно предупредил: ротация будет не просто важна, а жизненно необходима, и он постарается задействовать если не всех, то большинство вызванных игроков. Главный месседж – дверь в сборную открыта для каждого, кто хорошо играет, никаких ограничений ни для кого. Идея понятна и по-человечески привлекательна: показать всем, в том числе и тем, кого вызовут позже, что место в команде надо бороться, а не получать за фамилию или контракт с определенным клубом.

Перед игрой с Северной Ирландией Мальдера сменил девять игроков стартового состава по сравнению с матчем против Грузии. Сам тренер после игры настаивал, что причина поражения не в ротации. Хочется верить, но на поле мы видели команду, где партнеры совершенно не чувствуют друг друга. Так уместно ли это?

Зинедин Зидан в сборной Франции тоже экспериментирует – в Брюсселе он вывел на Бельгию состав без Дембеле, Олисе и Шерки. Но это ротация внутри ростера, где можно собрать два, а то и три равноценных состава. И даже так французы за первые три тура не проиграли ни разу. То есть Зидан может себе позволить эксперимент, потому что любой его состав – это игроки топ-клубов, которые играют в одну и ту же игру.

Другой пример – Греция. Команда Ивана Йовановича в дивизионе А сыграла те же четыре матча за тот же промежуток времени. Соперники – Сербия, дважды Германия и Нидерланды. Итог: две выездные победы, две ничьи, восемь очков и ни одного поражения. Йованович после ничьей с Нидерландами сформулировал философию просто: греки любят футбол, но еще больше – хороший результат.

И еще одна. Представим, что это не Лига наций, а условное Евро или чемпионат мира. Там тоже приходится играть три-четыре матча за полторы недели, с перелетами и минимумом восстановления. Но ни один тренер на большом турнире не позволяет себе менять пол команды от игры к игре. Ибо турнирная дистанция не прощает потери сыгранности. Так почему мы считаем, что Лига наций простит?

Чем пожертвовали и ради чего?

Создается впечатление, что Мальдера сознательно пожертвовал этим циклом Лиги наций ради формирования новой команды. Нет, не то чтобы он хотел этого, конечно, нет. Но не ставил результат прежде всего. Мол, ну будет, как будет, зато мы получим это и это. Но что мы получили на выходе? Да и если да, то возникает логичный вопрос: а что мы тогда планируем выигрывать? Отбор в Евро-2028? Может быть. Но отбор не начнется с чистого листа – он начнется с той сыгранностью, которую мы так и не приобрели, и с той неуверенностью, которую только что накопили.

К тому же Лига наций – не товарищеский турнир. Это дивизион, рейтинг, корзины на жеребьевках и реальные турнирные перспективы. Полтора года назад мы были в шаге от дивизиона А и уступили Бельгии только по сумме двух матчей. Теперь же рискуем оказаться в стыковых играх за сохранение места в дивизионе B. Пожалуй, как всегда героически это преодолеем и тогда порадуемся, что сделали это, а посягать на большее – не время. Но нельзя забывать эти четыре матча – ни в плане содержания игры, ни в плане результатов.

Сборная Украины не должна быть грандом. Но мы должны стремиться быть крепким середняком, способным удивить сильнейших. А не командой, громко проваливающейся в матчах с соперниками своего уровня. Северная Ирландия и Венгрия – именно такие соперники. Мы не должны им проигрывать так.

Не случайность, а симптомы

Разочаровала не одна какая-нибудь деталь, а совокупность факторов. Нулевая ничья с Грузией – медленный, стоящий футбол без интенсивности и без острых идей в атаке. Мальдера потом сам признал, что команда может играть лучше и напомнил, что впервые вышла на поле таким несыгранным составом. Но ведь это и есть ответ на вопрос о ротации.

Дальше Трнава и Северная Ирландия. 72% владения мячом, но лишь два удара в створ ворот против трех у соперника – и три пропущенных. Третий гол – отдельная история: ляп Дмитрия Ризныка не страшен – он извинился перед болельщиками, и это достойно. Однако этот гол стал квинтэссенцией всеобщей нервозности, которая ощущалась в каждом эпизоде.

Ключевое другое – вопиющие индивидуальные ошибки в обороне повторялись из матча в матч. А когда что-то повторяется, это уже не случайность. Это симптом: команде не хватает автоматизмов, уверенности и понимания, кто рядом и что он сделает в следующий момент.

Но можем ли мы все это приобрести? Ключевой вопрос.