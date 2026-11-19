Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на громкие заявления Михаила Мудрика по допинговому делу. По его словам, после отстранения футболиста его представители неоднократно предлагали УАФ искусственно найти работника, который взял бы на себя вину за попадание мельдония в организм игрока.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий Андрея Шевченко изданию "Трибуна" .

Шевченко назвал обвинение Мудрика безосновательной клеветой

Президент УАФ отверг обвинения в адрес работников сборной и УАФ, назвав их безосновательными.

"Прозвучали громкие заявления об УАФ, сборной Украины. Это безосновательная клевета на наших людей, которые честно и профессионально делают свою работу", - заявил Андрей Шевченко.

Представители футболиста якобы предлагали найти виновного

Самой громкой частью заявления Шевченко является общение УАФ с представителями Мудрика после его отстранения от футбола.

По словам главы УАФ, окружение игрока неоднократно обращалось с предложением найти работника, который взял бы на себя ответственность за появление запрещенного вещества в допинг-пробе футболиста.

"УАФ отказалась – такое предложение противоречит принципам нашей работы", - подчеркнул Шевченко.

Он также добавил, что обвинения представителей футболиста не нашли подтверждения после многочисленных исследований и проверок. По его словам, это подтверждают результаты расследования и итоговое мировое соглашение с WADA и Футбольной ассоциацией Англии.

Шевченко объяснил, как сборная контролировала медицинское сопровождение Мудрика

Отдельно президент УАФ рассказал об организации медицинского обеспечения футболиста во время пребывания в национальной команде.

По словам Шевченко, после перехода Мудрика в "Челси" английский клуб направил ассоциации письмо с просьбой не давать игроку никаких медикаментов во время сборов сборной. Персонал национальной команды придерживался этого требования.

Кроме того, главный тренер сборной Сергей Ребров согласовал возможность работы с Мудриком двух его личных специалистов. Они следили за режимом и возобновлением футболиста, а также помогали ему с бытовыми вопросами.