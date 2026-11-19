Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відреагував на гучні заяви Михайла Мудрика щодо допінгової справи. За його словами, після відсторонення футболіста його представники неодноразово пропонували УАФ штучно знайти працівника, який узяв би на себе провину за потрапляння мельдонію в організм гравця.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на коментар Андрія Шевченка виданню "Трибуна" .

Шевченко назвав звинувачення Мудрика безпідставним наклепом

Президент УАФ відкинув звинувачення на адресу працівників збірної та УАФ, назвавши їх безпідставними.

"Прозвучали гучні заяви про УАФ, збірну України. Це безпідставний наклеп на наших людей, які чесно та професійно роблять свою роботу", — заявив Андрій Шевченко.

Представники футболіста нібито пропонували знайти винного

Найгучнішою частиною заяви Шевченка є нібито спілкування УАФ із представниками Мудрика після його відсторонення від футболу.

За словами очільника УАФ, оточення гравця неодноразово зверталося з пропозицією знайти працівника, який би взяв на себе відповідальність за появу забороненої речовини в допінг-пробі футболіста.

"УАФ відмовилася - така пропозиція суперечить принципам нашої роботи", - наголосив Шевченко.

Він також додав, що звинувачення представників футболіста не знайшли підтвердження після численних досліджень і перевірок. За його словами, це підтверджують результати розслідування та підсумкова мирова угода з WADA і Футбольною асоціацією Англії.

Шевченко пояснив, як збірна контролювала медичний супровід Мудрика

Окремо президент УАФ розповів про організацію медичного забезпечення футболіста під час перебування в національній команді.

За словами Шевченка, після переходу Мудрика до "Челсі" англійський клуб надіслав асоціації лист із проханням не давати гравцеві жодних медикаментів під час зборів збірної. Персонал національної команди дотримувався цієї вимоги.

Крім того, головний тренер збірної Сергій Ребров погодив можливість роботи з Мудриком двох його особистих фахівців. Вони стежили за режимом і відновленням футболіста, а також допомагали йому з побутовими питаннями.