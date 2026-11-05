Останній танець Усика: чому бій із Бенавідесом одночасно лякає та захоплює

Чи варто Усику ризикувати ідеальною боксерською спадщиною заради ще одного історичного виклику? Сергій Лук'яненко розмірковує про можливий бій українця з Давідом Бенавідесом, ризики повернення до першої важкої ваги та шанси піти з рингу на абсолютній вершині.

"Фільми про Рокі Бальбоа не дотягують до карє'ри Усика"

В контексті, можливого бою Усика та Бенавідеса, зізнаюсь чесно: всередині мене дві стихії, які протистоять на одній. З одного боку, я з величезною повагою ставлюся до боксерського спадку Олександра Усика і я не хочу, щоб цей боксерський спадок був зіпсований можливою поразкою в заключному поєдинку.

Все виглядає ідеально для нього: ідеально в любителях, ідеально в професіоналах. Абсолют в крузервейті двічі, абсолют в хевівейті, 25-0 рекорд. Піти небитим чемпіоном надважкого дивізіону – це по-справжньому мало кому вдавалося. І складається враження, що Усик вже мав піти, що ось цей останній поєдинок з Верховеном вже відверто зайвим був.

І дуже не хочеться, аби він ризикував наприкінці своєї кар'єри, тим паче вже у віці 40 років, протистоянням з хлопцем, який в накаті, який в соку, який зараз є одним з лідерів pound for pound. Але з іншого боку, так, є ось цей ризик втратити боксерський спадок, трохи зіпсувати завершення своєї кар'єри, не відчути, коли треба піти, а піти на хвилину пізніше.

Кажуть, краще піти на на рік раніше, ніж на годину пізніше в боксі. І це має це має сенс. Але з іншого боку, інша частина мене, вона не хоче, щоб Усик завершував кар'єру, бо це дійсно унікальна постать, не просто для українського, а для світового боксу. Є вигадані фільми про бокс, про Рокі Бальбоа, про інших крутих персонажів. Зізнаюсь чесно, вони не дотягують за своєю крутістю до крутості Олександра Усика. Ну він просто аномальний.

Він дійсно як інопланетянин: увірвався в світ боксу, ставив перед собою якісь нереальні цілі постійно і вирішував їх. Стати чемпіоном з України, з українською промоутерською компанією в крузерветі? Окей. Абсолютним чемпіоном? Окей. Піднятися у хевівейт, перемогти двічі Джошуа, перемогти двічі Тайсона Ф'юрі. Стати абсолютним чемпіоном у хевівейті, зробити потім це ще раз, це це аномально.

Він завершить кар'єру, і лише через 5-10 років ми осягнемо, наскільки це було неможливе щось, бо ніхто не зможе цього повторити. Ніхто і на йоту не не наблизиться до нього. І тому я не хочу, щоб він завершував кар'єру.

І тим паче, коли є можливість не просто якогось умовно виставкового бою, як це було проти Верховена. То – красива історія, гарно продана в красивій локації. Бій проти Вайлдера так само можна було б продати, це було б красиво, але в цьому не було б спортивної складової. А тут це новий аномальний виклик.

"Проти Бенавідеса шансів в Усика достатньо"

Після після восьми, фактично, дев'яти років у хевівейті спуститися назад у крузервейт з теоретичною можливістю битися за всі пояси, оскільки ось зараз Бенавідес може взяти третій пояс (четвертий вакантний) і з IBF буде домовитися складно. Але хто його знає, можливо і суперпринципова IBF в цьому плані зможе піти на зустріч.

Обов'язковий претендент на їхній титул, здається, готовий відступити за для того, щоб йому це також було вигідно: мати потім шанс битися з переможцем протистояння за статус абсолютного чемпіона.

Спуститися в крузервейт, битися за статус абсолютного чемпіона, бути двічі абсолютним в крузервейт. У хевівейті, побити хлопців, які у вогні, які на ходу, які є загрозою для багатьох. Це щось феноменальне. Якщо це вдасться Усику, то він і так всім все довів, а тут він доведе це ще раз знову.

Чи є це зайвим? Ось та частина мене, яка вважає, що він зараз ризикує своїм боксерським спадком, вважає, що зайве. Чи буде цей бій крутим, якщо він відбудеться? Очевидно, що він буде крутим.

Тут немає одного погляду на цю ситуацію. Це і крутий поєдинок, і ризикований бій. Фактично, на території свого суперника. Оскільки Усик останній свій поєдинок провів 15 кг над лімітом крузервейту. Зрозуміло, що він не боксер надважкого дивізіону за своєю природою. Він добирав цієї ваги за для того, щоб не бути там аж занадто дрібним, але все одно, після такого тривалого проміжку часу перебування в надважкому дивізіоні опускатися нижче і битися з абсолютним топом, це буде цікаво.

Ну і зізнаюся чесно, я не скажу, що у Усика немає шансів. Навпаки, у Усика шансів достатньо. Питання тільки в тому, чи час не зіграє свою роль? А так Бенавідес класний і страшний проти тих суперників, з якими він сходився, але він не сходився з Усиком. Питання тільки в тому, як Усик виглядатиме, повернувшись у крузервейт в 40 років.

І все ж мені б хотілось би побачити цей бій. Чесно, мені хотілось би ще побачити Олександра Усика в ринзі з надією на те, що він знову всіх здивує, знову всім доведе, що він унікальний і піде на висоті. Піти після бію з Верховином не надто красиво, напевно, було б. А піти після перемоги над Бенавідесом зі спортивної точки зору, з точки зору додаткового плюсу до свого спадку – це було б щось феноменальне.