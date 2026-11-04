"Ліверпуль" сенсаційно програв "Фенербахче", "Реал" вирвав перемогу в Афінах у Лізі чемпіонів

У середу відбулися чергові матчі 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Однією з головних несподіванок ігрового дня стала поразка "Ліверпуля" на виїзді від "Фенербахче" (2:3), тоді як мадридський "Реал" здобув непросту перемогу над грецьким АЕКом (3:2).

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

"Фенербахче" Кюйта зупинив "Ліверпуль"

У Стамбулі господарі здобули вольову перемогу над англійським грандом. "Ліверпуль" відкрив рахунок на 25-й хвилині завдяки голу Трея Ньоні, однак уже за чотири хвилини Мейсон Грінвуд відновив рівновагу.

Після перерви англійці знову вийшли вперед: на 69-й хвилині Александер Ісак реалізував свій момент. Проте турецька команда не здалася. Арчі Браун зрівняв рахунок на 73-й хвилині, а ще за шість хвилин Ведат Мурікі забив переможний м'яч.

Особливої уваги цьому протистоянню додає тренерська дуель. Діями "Фенербахче" у цьому матчі керував Дірк Кюйт, який виконує обов'язки головного тренера турецького клубу. У минулому нідерландець шість років виступав за "Ліверпуль" (2006–2012). Щоправда, Кюйт не керуватиме діями команди надалі, адже сьогодні "Фенербахче" презентував в якості головного тренера Емре Белезоглю.

Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak…



Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir.



Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan… pic.twitter.com/NYUrRvymfI — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 3, 2026

"Реал" вирвав перемогу над АЕКом

Не менш драматичним виявився матч в Афінах. Місцевий АЕК дав бій мадридському "Реалу", але зрештою поступився з рахунком 2:3.

Господарі відкрили рахунок на 12-й хвилині зусиллями Абубакарі Коїти. Втім, Джуд Беллінгем на 32-й хвилині відновив паритет.

У другому таймі команди продовжили обмінюватися результативними атаками. На 75-й хвилині Ставрос Піліос знову вивів АЕК уперед, але вже за три хвилини Кіліан Мбаппе зрівняв рахунок.

Розв'язка настала в компенсований час. На 90+2-й хвилині Федеріко Вальверде забив третій м'яч "Реала" та приніс мадридцям перемогу.

У складі АЕК на 88-й хвилині замість Луки Йовича вийшов українець Олександр Зубков, але допомогти своїй команді взяти очки у цьому протистоянні наш співвітчизник не зумів.