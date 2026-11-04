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Футбол 04 листопада 2026 · 14:51

Ванат став найкращим гравцем "Жирони" у жовтні на тлі яскравої гри

Український форвард забив чотири голи та віддав асист у чотирьох матчах каталонців
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ванат став найкращим гравцем "Жирони" у жовтні на тлі яскравої гри
Ванат видав дуже яскравий місяць в Сегунді (Фото: vladyslav.vanat, Instagram)

Українського нападника Владислава Ваната визнали найкращим футболістом "Жирони" за підсумками жовтня. Протягом місяця 24-річний форвард взяв участь у п'яти результативних діях команди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний акаунт "Жирони" в Instagram,

Ванат оформив п'ять результативних дій за місяць

Владислав Ванат отримав нагороду найкращого гравця "Жирони" за підсумками жовтня. Українець продемонстрував високу результативність і став одним із найпомітніших футболістів каталонського клубу.

У чотирьох матчах нападник забив чотири голи та віддав одну результативну передачу. Найяскравішим для нього став поєдинок проти "Сельти Б", у якому Ванат оформив хет-трик і допоміг команді перемогти з рахунком 5:1.

Ще один м'яч український форвард забив у зустрічі з "Андоррою", яку "Жирона" виграла з рахунком 2:0.

Українець виступає за "Жирону" з літа 2025 року

Окрім безпосередньої результативності, Ванат активно долучався до атакувальних дій команди та створював небезпеку біля воріт суперників.

Нагадаємо, український нападник приєднався до "Жирони" влітку 2025 року, перейшовши з київського "Динамо". Контракт 24-річного футболіста з іспанським клубом розрахований до 2030 року.

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Теги: Футбол
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