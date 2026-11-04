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Футбол 04 ноября 2026 · 14:51

Ванат стал лучшим игроком "Жироны" в октябре на фоне яркой игры

Украинский форвард забил четыре гола и отдал ассист в четырех матчах каталонцев
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Ванат стал лучшим игроком "Жироны" в октябре на фоне яркой игры
Ванат выдал очень яркую луну в Сегунди (Фото: vladyslav.vanat, Instagram)

Украинского нападающего Владислава Ваната признали лучшим футболистом "Жироны" по итогам октября. В течение месяца 24-летний форвард принял участие в пяти результативных действиях команды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный аккаунт "Жироны" в Instagram,

Ванат оформил пять результативных действий за месяц

Владислав Ванат получил награду лучшего игрока "Жироны" по итогам октября. Украинец продемонстрировал высокую результативность и стал одним из самых заметных футболистов каталонского клуба.

В четырех матчах нападающий забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Самым ярким для него стал поединок против Сельты Б, в котором Ванат оформил хет-трик и помог команде победить со счетом 5:1.

Еще один мяч украинский форвард забил во встрече с "Андоррой", которую "Жирона" выиграла со счетом 2:0.

Украинец выступает за "Жирону" с лета 2025 года

Кроме непосредственной результативности Ванат активно приобщался к атакующим действиям команды и создавал опасность у ворот соперников.

Напомним, украинский нападающий присоединился к "Жироне" летом 2025 года, перейдя из киевского "Динамо". Контракт 24-летнего футболиста с испанским клубом рассчитан до 2030 года.

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Теги: Футбол
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