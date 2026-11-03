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Футбол 03 ноября 2026 · 08:05

Украинец стал рекордсменом АПЛ: кого он опередил

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко установил уникальное достижение
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Украинец стал рекордсменом АПЛ: кого он опередил
Виталий Миколенко (фото: FC Everton)

Виталий Миколенко стал украинским рекордсменом по числу матчей в чемпионате Англии. Украинец вышел в стартовом составе "Эвертона" на матч 9-го тура АПЛ против "Ньюкасла" и провел на поле все 90 минут. Для Миколенко эта игра стала 151-й в Премьер-лиге.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Рекорд Миколенко

27-летний защитник обошел Александра Зинченко по количеству матчей в чемпионате Англии. У игрока "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Ноттингем Форест" есть в активе 150 поединков в АПЛ.

"Эвертон" в этом матче одержал минимальную победу над "Ньюкаслом" (1:0) и прервал серию из трех встреч без побед в Премьер-лиге.

Украинский топ по матчам в АПЛ

Больше всего матчей в чемпионате Англии среди украинских футболистов провели:

  1. Виталий Миколенко ("Эвертон") - 151 матч

  2. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", "Арсенал", "Ноттингем Форест") - 150

  3. Егор Ярмолюк ("Брентфорд") - 102

  4. Олег Лужный ("Арсенал", "Вулвергемптон") - 81

  5. Илья Забарный ("Борнмут") - 78

Миколенко в "Эвертоне"

Миколенко перешел в "Эвертон" из киевского "Динамо" в январе 2022 года. За почти пять лет в составе "ирисок" украинец провел 151 матч в Премьер-лиге и более 160 поединков во всех турнирах, став одним из ключевых игроков команды. В июне 2026 года "Эвертон" продлил с Миколенко контракт еще на три года - теперь соглашение рассчитано до конца июня 2029-го.

Тем временем в Украинской Премьер-лиге в историю вошел Андрей Ярмоленко, ставший лучшим бомбардиром чемпионата.

Теги: Эвертон Футбол
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