"Надо было преодолеть этот барьер": Юлия Левченко о возвращении после травмы и новом сезоне

Межсезонье и высота 2.00

– Юля, сейчас у тебя период межсезонья. Как ты его проводишь? Ходишь ли на тренировки сейчас?

– Недавно я вернулась после тренировочного сбора в Мукачево. Начинали там уже работать все вместе. Вот с Анастасией Ковальчук вместе тоже тренировались, то есть у нас была такая дружеская, классная атмосфера. И возобновление и вхождение в работу, потому что они, конечно, уже на другом были этапе подготовки. А я для себя решила, что это для меня будет такой плавный вход в то, чтобы уже тренироваться, чтобы было не грустно. И нагуливать аппетит, скажем так.

– Покорение высоты в 2 метра – психологически давит или, в принципе, ты не ставишь перед собой задачу прыгнуть выше?

– Ну конечно, хочется прыгать выше, просто что по регламенту соревнований не всегда высота ровно 2.00. Либо есть 1.99, либо там 2.01. Я думаю, что это не психологический барьер, это больше твоя готовность. Если ты в принципе готов показывать результаты и чувствуешь, что ты физически можешь преодолеть эту высоту, то не должно быть никаких препятствий.

– А на тренировках максимум сколько ты прыгала?

– На тренировках мы не прыгаем так высоко, вся подготовка строится так, чтобы свои лучшие результаты ты показывал на соревнованиях. То есть, в тренировках ты все равно под погрузкой, не можешь выйти на тот уровень. То есть теоретически можешь, но в этом нет смысла. Поэтому все делается под состязание.

Юлия Левченко (фото: Ulf Schiller/athletix.ch)

Возвращение после травмы и история с Threads

– Вот та бытовая травма, которая очень несвоевременно произошла в разгар сезона… Насколько она на тебя повлияла с точки зрения психологии?

– Сейчас я уже нормально это воспринимаю, это для меня это был такой, конечно, первый опыт в жизни. Я еще никогда не пропускала соревнования прямо посреди сезона. В целом, это сделало меня психологически устойчивее, это 100%. У тебя есть только стадия принятия и все. Я думала, это пройдет через три дня, поболит и перестанет. Пришла к врачу и он мне сказал: "Юль, ты порвала связку, она срастается шесть недель".

И это, конечно, мне было очень досадно слышать, у меня была стадия неприятия, злобы и так далее. В конце концов, я поняла, что я могу делать то, что от меня зависит. В принципе, получилось неплохо. Конечно, время, необходимое для восстановления, его никуда не подвинуть все равно.

Только сейчас я себя уже более-менее классно чувствую, но я очень рада, что смогла выйти на соревнование еще и после этого. Потому что психологически нужно было преодолеть этот барьер, чтобы не бояться после травмы прыгать.

– История из твоего Threads, о женщине, которая дала тебе 2 грн на метро в 2014 году, завирусилась, ее очень многие ее обсуждали. А эта женщина нашла тебя потом, после этого сообщения?

– Нет, она меня не нашла. Я надеюсь, что еще она найдется, я бы очень хотела ее поблагодарить и еще раз встретиться. Я уже, если честно, не помню, как она выглядит визуально, может, я бы ее не узнала.

– А что тебя вдохновило поделиться этой историей?

– На самом деле мне просто вспомнилась эта история, особенно сейчас перед новыми Юношескими олимпийскими играми. Я чего-то вспомнила свой путь, вспомнила, как я тогда опаздываю, я люблю опаздывать. Все у меня там, короче говоря, шло как-то не по плану, но все получилось очень круто и такие маленькие какие истории, они очень сильно влияют на дальнейшую жизнь.

– Что у тебя дальше по планам на следующий год, как будет строиться подготовка к сезону?

– Я надеюсь, что в спокойном режиме. Главное, чтобы без травм. Это мечта каждого спортсмена. А так, все то же, так же планирую входить в зимний сезон, затем перейти в летний сезон. У меня в начале этого сезона была хорошая готовность и я видела, что можно хорошо прыгать. Поэтому надеюсь, что смогу это перенести уже и на зимний сезон.

Надо делать все тоже самое, мы уже все умеем. Нет конечного потолка для того, чтобы показывать свое мастерство, оттачивать его. Это непрерывный процесс.