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Другое 14 октября 2026 · 12:20

2 гривны изменили историю легкой атлетики: Юлия Левченко рассказала щемящую историю из прошлого

Украинская легкоатлетка потеряла кошелек перед отбором, но добрый поступок незнакомой женщины помог ей добраться на соревнование
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
2 гривны изменили историю легкой атлетики: Юлия Левченко рассказала щемящую историю из прошлого
Юлия Левченко рассказала об историческом эпизоде карьеры (Фото: levchenkou, Instagram)
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Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко поделилась трогательной историей с 2014 года. Перед отбором на юношеские Олимпийские игры она потеряла кошелек, а незнакомка дала ей деньги на метро.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сообщение Юлии Левченко на странице Threads.

Потерянный кошелек

Украинская легкоатлетка вспомнила случай, который произошел с ней в 2014 году накануне отбора на юношеские Олимпийские игры. Тогда спортсменка спешила на соревнования, проходившие на НСК "Олимпийский" в Киеве, но по дороге обнаружила, что потеряла кошелек вместе с ученическим билетом.

"Доехала первым автобусом до метро и вдруг поняла, что потеряла кошелек вместе с ученическим билетом. А с ним школьники ездили в метро бесплатно. До соревнований оставалось совсем мало времени. Надо было что-то делать", - рассказала Левченко.

И тогда спортсменка отважилась обратиться к незнакомой женщине и попросить 2 гривны на проезд.

"Помню, как мне было неловко. Как это - подойти к чужому человеку и просить деньги? Но времени на размышления не было", - вспомнила легкоатлетка.

Помощь от незнакомки

По словам спортсменки, женщина без колебаний дала ей деньги и пожелала удачи. Левченко призналась, что была благодарна за эту помощь и до сих пор помнит тот момент.

Благодаря этому украинка успела на соревнования, прошла отбор и отправилась на юношеские Олимпийские игры. На Олимпиаде-2014 в китайском Нанкине 16-летняя Левченко завоевала золотую медаль, покорив высоту 1,89 метра.

"Маленький" добрый поступок может изменить очень многое

Левченко призналась, что время от времени вспоминает ту женщину и думает о том, насколько важной оказалась ее помощь. Незнакомка могла даже не догадываться, что несколько гривен на проезд помогли предстоящей олимпийской чемпионке добраться до решающих соревнований.

Спортсменка также выразила надежду, что женщина когда-нибудь увидит ее сообщение и узнает себя.

"Никогда не знаешь, насколько большим может стать "маленький" добрый поступок", - подытожила Левченко.

Ранее мы сообщали, что Юлия Левченко была одной из украинок, попавших на первый в истории абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике.

Теги: Легкая атлетика
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