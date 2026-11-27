Долгожданный мегабой в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится по расписанию. Британский совет по контролю за боксом (BBBofC) завершил проверку психического здоровья "Цыганского короля" и официально допустил его к поединку.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Sky Sports .

Вердикт врачей

Накануне бой оказался под угрозой срыва, поскольку BBBofC начала расследование и могла лишить Фьюри лицензии в случае подтверждения его недееспособности. Однако генеральный секретарь организации Роберт Смит подтвердил, что боксер успешно прошел все необходимые предматчевые тесты.

"Фьюри получил разрешение прошлой ночью. Все актуальные медицинские обследования успешно пройдены. Промоутера проинформировали сегодня утром", – заявил Смит.

Таким образом, большое британское дерби состоится без изменений – в пятницу, 11 декабря, на стадионе "Принсипалити" в Кардиффе.

Причина скандала

Волну беспокойства вызвала первая версия документального фильма Netflix о боксере, в которой его жена Перис Фьюри заявила, что у Тайсона диагностировали шизофрению.

Стриминговый сервис оперативно отредактировал кадры, а сама Перис опровергла собственное заявление, назвав его "неверной формулировкой".

"Я хочу уточнить заявление, которое сделала в оригинальной версии документального фильма о Тайсоне. Я вспомнила разговор многолетней давности, когда мы обсуждали состояние Тайсона, и употребила слово "шизофреник". Хотя у Тайсона действительно наблюдались определенные симптомы, связанные с шизофренией, у него нет этого заболевания и ему никогда не ставили такой диагноз", – пояснила Перис Фьюри.

Что известно о состоянии боксера

В самом фильме Тайсон Фьюри откровенно рассказал о глубоком психологическом кризисе, который настиг его после победы над Владимиром Кличко в 2015 году. Тогда он боролся с зависимостями и слышал голоса в голове. В июне 2016 года это привело к его госпитализации.

"Словами не передать ту тьму, в которой я оказался. Это было похоже на живую версию адской бездны. Тревога парализовала меня. Я просто не мог ее преодолеть, и именно тогда пошел на прием к психиатру в Лондоне. Она задала мне множество вопросов, и я подошел под все критерии: депрессия, тревожное расстройство, биполярное расстройство", – рассказал Фьюри.