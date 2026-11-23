Бывший чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер не останется без поединка в большом вечере бокса в британском Кардиффе. После того, как австралиец Джей Опетая выбыл из-за травмы, организаторы оперативно нашли для звездного американца нового опасного оппонента.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный анонс Netflix .

Конголезец вместо австралийца

Новым соперником 41-летнего Уайлдера (45-4-1, 43 КО) станет 33-летний конголезский боксер Мартин Баколе (21-2-1, 16 КО). Их поединок получит статус со-главного события вечера 11 декабря 2026 года на стадионе "Принсипалити", где в главном бою встретятся Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. Количество раундов и наличие титулов на кону пока не уточняются.

Интересно, что Баколе изначально был заявлен в карде этого же шоу – он должен был боксировать против нигерийца Соломона Адебайо (15-0, 14 КО), однако согласился на повышение в статусе. На поединок с Уайлдером также сватали Энди Руиса-младшего, Дерека Чисору и Джарелла Миллера, но выбор пал именно на конголезца.

Полный основной кард вечера бокса в Кардиффе:

Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа

Деонтей Уайлдер – Мартин Баколе

Мозес Джолли – Игорь Маседо

Да'Мейзон Венхаутер – Майкл Эссомба

С каким багажом боксеры подходят к бою

Для обоих супертяжей предстоящая битва станет первым выходом в ринг после длительных пауз. Деонтей Уайлдер последний раз боксировал в апреле 2026 года, когда в напряженном поединке одолел британца Дерека Чисору раздельным решением судей.

Мартин Баколе не появлялся в официальных сражениях еще дольше – с мая 2025 года. Тогда его поединок против нигерийца Эфе Аджагбы завершился вничью решением большинства судей.