Колишній чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Деонтей Вайлдер не залишиться без поєдинку у великому вечорі боксу в британському Кардіффі. Після того, як австралієць Джей Опетая вибув через травму, організатори оперативно знайшли для зіркового американця нового небезпечного опонента.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний анонс Netflix .

Конголезець замість австралійця

Новим суперником 41-річного Вайлдера (45-4-1, 43 КО) стане 33-річний конголезький боксер Мартін Баколе (21-2-1, 16 КО). Їхня зустріч матиме статус співголовної події вечора 11 грудня 2026 року на стадіоні "Прінсіпаліті", де у головному бою зійдуться Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Кількість раундів та наявність титулів на кону наразі не уточнюються.

Цікаво, що Баколе відпочатку був заявлений у карді цього ж шоу – він мав боксувати проти нігерійця Соломона Адебайо (15-0, 14 КО), проте погодився на підвищення у статусі. Водночас на поєдинок із Вайлдером також сватали Енді Руїса-молодшого, Дерека Чісору та Джарелла Міллера, але вибір упав саме на конголезця.

Повний основний кард вечора боксу в Кардіффі:

Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа

Деонтей Вайлдер – Мартін Баколе

Мозес Джоллі – Ігор Маседо

Да'Мейзон Венхаутер – Майкл Ессомба

З яким багажем боксери підходять до бою

Для обох супертяжів майбутня битва стане першим виходом у ринг після тривалих пауз. Деонтей Вайлдер востаннє боксував у квітні 2026 року, коли у напруженому поєдинку здолав британця Дерека Чісору роздільним рішенням суддів.

Мартін Баколе не з'являвся в офіційних боях ще довше – з травня 2025 року. Тоді його поєдинок проти нігерійця Ефе Аджагби завершився внічию рішенням більшості суддів.