Исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Мацей Кендзерек сообщил о кадровом усилении своего рабочего коллектива. К тренерскому штабу "бело-синих" присоединились еще два иностранных специалиста, которые будут отвечать за важные направления подготовки игроков.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт клуба.
По словам польского наставника, два новых специалиста присоединились к команде в последние дни. Они займут позиции тренера по физической подготовке и видеоаналитика.
"Наш тренерский штаб становится больше. В последние дни к нам присоединились еще два специалиста. Один из них – Християн Христов из Македонии, наш новый аналитик. Он молодой, но уже имеет хороший опыт. Также к команде присоединился польский тренер по физической подготовке Рафал Бурита, который имеет большой опыт и преподает в университете в Польше. Это очень опытный специалист и тоже достаточно молодой", – рассказал Кендзьорек.
Рафал Бурита стал уже пятым польским специалистом в нынешнем штабе киевского гранда. Ранее Мацей Кендзьорек пригласил в "Динамо" трех своих соотечественников на должности ассистентов – Даниэля Войташа, Гжегожа Войтковяка и Артура Ренковского.
В то же время в команде продолжают работу и отечественные специалисты. Ассистентом главного тренера остается украинец Анатолий Бессмертный, а за подготовку вратарей отвечают Тарас Луценко и Михаил Федунов.
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